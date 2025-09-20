Le président de l’AN du Vietnam s’entretient avec le président du Sénat de Malaisie

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man (gauche) et le président du Sénat malaisien, Dato' Awang Bemee Awang Ali Basah. Photo: VNA

Le Vietnam attache une grande importance à la mise en œuvre efficace du partenariat stratégique global avec la Malaisie, dans l’intérêt des deux peuples et au service de la construction d’une ASEAN forte, unie et résiliente, contribuant ainsi à la paix, à la stabilité et au développement régional et mondial. Le Vietnam attache une grande importance à la mise en œuvre efficace du partenariat stratégique global avec la Malaisie, dans l’intérêt des deux peuples et au service de la construction d’une ASEAN forte, unie et résiliente, contribuant ainsi à la paix, à la stabilité et au développement régional et mondial.

C’est ce qu’a affirmé le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, lors de son entretien, le 19 septembre à Kuala Lumpur, avec le président du Sénat malaisien, Dato' Awang Bemee Awang Ali Basah. Il a également exprimé son soutien au thème de l’ASEAN 2025, « Durable et inclusif », choisi par la Malaisie en sa qualité de présidente tournante.

Les deux parties ont échangé sur les processus législatifs de leurs pays respectifs et se sont félicitées du développement des relations bilatérales au cours des 50 dernières années. Elles ont convenu de continuer à renforcer la confiance politique, les échanges de délégations ainsi que la coopération économique, commerciale et en matière d’investissements. Les discussions ont également porté sur l’amélioration du cadre juridique pour les investisseurs malaisiens au Vietnam, le développement de l’industrie halal et les questions de pêche.

Entretien entre le président de l’AN du Vietnam et le président du Sénat de Malaisie. Photo: VNA

Les deux dirigeants ont affirmé leur volonté de promouvoir la coopération entre leurs organes législatifs, notamment à travers des échanges entre commissions spécialisées et groupes d’amitié parlementaires. Ils se sont accordés sur la nécessité d’une collaboration efficace dans le suivi et la mise en œuvre des accords bilatéraux, en particulier du programme d’action pour l’application du partenariat stratégique global.

Dato' Awang Bemee Awang Ali Basah a remercié le Vietnam pour son soutien à la Malaisie dans ses fonctions de présidente de la 46e Assemblée générale de l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA-46) et de l’ASEAN en 2025. Les deux parties ont réaffirmé leur engagement à contribuer à une ASEAN forte, solidaire et inclusive, tout en préservant son rôle central, notamment dans le traitement des questions liées à la Mer Orientale.

À l’issue de l’entretien, Tran Thanh Man a invité son homologue malaisien à se rendre au Vietnam, une invitation acceptée avec plaisir. En l’honneur de la délégation vietnamienne, un banquet a été organisé le même jour.-VNA/VI