Le président de l’AN du Vietnam rencontre le président du Conseil des États suisse

Le président de l’Assemblée nationale Vietnam Tran Thanh Man (à droite) rencontre le président du Conseil des États (Sénat suisse), Andrea Caroni. Photo : VNA

Le dirigeant vietnamien a souligné que cette visite constituait la première activité de haut niveau concrétisant le Partenariat intégral entre le Vietnam et la Suisse depuis son établissement en janvier 2025. Il a exprimé sa satisfaction devant le développement positif des relations bilatérales, marqué notamment par les échanges réguliers de délégations de haut niveau, se préparant à la célébration des 55 ans des relations diplomatiques en 2026.



Il a remercié la Suisse pour son soutien précieux dans le passé à la cause de réunification nationale ainsi qu’à l’œuvre actuelle de développement socio-économique du Vietnam, notamment à travers près de 800 millions de dollars d’aide publique au développement (APD), et un engagement récent de 50 millions de dollars pour le programme de coopération au développement 2025–2028.



Le plus haut législateur vietnamien a salué le rôle du Parlement suisse dans l’organisation de cette 6e Conférence mondiale des présidents de parlement, et souhaité renforcer la coopération interparlementaire. Il a également exprimé le souhait d’élargir la coopération dans les domaines de la fintech et des services bancaires numériques.

Lors de la rencontre. Photo : VNA

Il a remercié les autorités suisses pour leur soutien constant à l’intégration de la communauté vietnamienne de plus de 10 000 personnes.



Pour sa part, Andrea Caroni a affirmé l’attachement de la Suisse à l’approfondissement du Partenariat intégral avec le Vietnam, en insistant sur l’importance du canal de coopération parlementaire.



Annonçant que les deux parties prévoient de relancer les négociations sur l'accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Association européenne de libre-échange (AELE) en septembre 2025, Tran Thanh Man a espéré que la Suisse et le Vietnam discuteraient bientôt de cet accord.



A propos des questions régionale et internationale d’intérêt commun, les deux parties ont réaffirmé leur engagement en faveur du règlement pacifique des différends sur la base du droit international et de la Charte de l’ONU et convenu de renforcer leur coordination au sein des forums multilatéraux.



À cette occasion, Tran Thanh Man a invité Andrea Caroni à effectuer une visite officielle au Vietnam à un moment opportun. -VNA/VI