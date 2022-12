Le président de l’AN du Vietnam rencontre la Première ministre néo-zélandaise

Lors d’une entrevue le 6 décembre à Wellington avec la Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern, le président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Hue, a affirmé que son pays était attaché à la promotion de ses liens de coopération avec la Nouvelle-Zélande dans tous les domaines.

Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Hue et la Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern. Photo : VNA

Lors de la rencontre, Vuong Dinh Hue a souligné l'importance de sa visite et de la récente tournée de la Première ministre néo-zélandaise au Vietnam, représentant la détermination des deux pays de promouvoir davantage leurs liens de partenariat stratégique.

Il a fait référence aux activités de la délégation parlementaire de haut niveau du Vietnam dans ce pays et a exprimé sa volonté de porter le commerce bilatéral à deux milliards de dollars l'année prochaine.

Il a suggéré une plus grande coopération dans l'aviation, le tourisme et la mise en place de vols directs entre les deux pays pour créer des conditions favorables au voyage des hommes d'affaires et des touristes.

Il a également exhorté la partie néo-zélandaise à envisager la levée des barrières commerciales et à éviter l'imposition de mesures de protection commerciale afin de faciliter autant que possible les échanges commerciaux bilatéraux, ainsi que le déploiement de programmes de promotion commerciale.

Il a souhaité que la Nouvelle -Zélande ouvre des établissements de formation d'enseignement secondaire et supérieur au Vietnam.

À son tour, la dirigeante néo-zélandaise a partagé les bonnes impressions de sa visite au Vietnam en novembre dernier, en particulier ses réalisations en matière de développement et de reprise économique après la pandémie de COVID-19.

Elle a approuvé les propositions du président de l’AN vietnamienne et a salué la volonté des deux nations de continuer à intensifier la coopération dans l'éducation.

La Première ministre néo-zélandaise s'est engagée à créer des conditions favorables pour les Vietnamiens travaillant dans son pays, et a apprécié l'organisation de forums économiques et éducatifs par les deux pays à l'occasion de la visite du président de l’AN Vuong Dinh Hue.