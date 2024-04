Le président de l’AN du Vietnam félicite la Thaïlande pour Songkran

À l'occasion de la fête traditionnelle du Nouvel An traditionnel Songkran en Thaïlande, le président de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Vuong Dinh Huê, a adressé une lettre de félicitations aux présidents de la Chambre des représentants, Wan Muhamad Noor Matha et du Sénat, Pornpetch Wichitcholchai.

Lors du festival traditionnel du Nouvel An de Songkran en Thaïlande. Photo : AFP/VNA

Vuong Dinh Huê a salué les résultats importants obtenus par la Thaïlande ces derniers temps et a plaidé pour que le pays continue à récolter des résultats encore plus importants, avec un rôle et une position de plus en plus importants dans la région et dans le monde.

Il a exprimé l'espoir que le partenariat stratégique intensifié entre le Vietnam et la Thaïlande en général et la coopération entre les organes législatifs des deux pays en particulier se développeront de plus en plus, pour le bénéfice des deux peuples et pour la paix, la stabilité et le développement de la communauté de l'ASEAN, ainsi que la région Asie-Pacifique et le monde.- VNA/VI