Le président de l’AN arrive à Tachkent pour assister à l'UIP-150 et visiter officiellement l'Ouzbékistan

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, est arrivé ce samedi après-midi, 15 avril, à Tachkent, entamant ainsi sa visite officielle en Ouzbékistan, où il participera également à la 150e Assemblée générale de l’Union Interparlementaire du 5 au 8 avril.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân et sa suite ont été accueillis à l'aéroport international de I.Karimov Tashkent par le premier vice-président du Sénat d’Ouzbékistan, Sodiq Safayev, la présidente du Parti social-démocrate d'Ouzbékistan « Adolat » (Justice) Makhmudova Robakhon Anvarovna, les responsables du ministre des Affaires étrangères d’Ouzbékistan, et le personnel de l'ambassadeur du Vietnam en Russie et en Ouzbékistan.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, est arrivé ce samedi après-midi, 15 avril, à Tachkent. Photo : VNA

La présence de Trân Thanh Mân à l'UIP-150 confirme le rôle du Vietnam en tant que membre proactif, actif et responsable de l'UIP et des forums multilatéraux. Ce faisant, il contribue au renforcement du multilatéralisme, de la coopération et de la solidarité internationales, à la promotion du rôle et de la position du Vietnam dans les mécanismes de coopération parlementaire régionaux et internationaux, tout en continuant à entretenir et à promouvoir les relations avec les pays et les parlements membres de l'UIP.

Lors de ce forum multilatéral majeur, le chef de l’organe législatif vietnamien présentera un exposé sur le thème de l’action parlementaire pour le développement et la justice sociale. Trân Thanh Mân aura également des rencontres bilatérales avec les dirigeants de l’Union Interparlementaire, des parlements d’autres pays et d’organisations internationales afin de promouvoir la coopération internationale du Vietnam.

Le Vietnam et l'Ouzbékistan ont établi des relations diplomatiques en 1992 et l'amitié traditionnelle entre les deux pays s'est maintenue et développée au fil du temps.

Sur le plan politique et diplomatique, les deux pays ont activement mis en œuvre des échanges de délégations et des contacts bilatéraux après une période d'interruption due à la pandémie de COVID-19. Les deux parties ont maintenu leur coordination au sein d'instances internationales et régionales, notamment les Nations Unies, l'Union interparlementaire (UIP) et le Forum pour l'interaction et les mesures de confiance (CICA).

Les organes législatifs des deux pays ont maintenu des contacts dans le cadre de forums et de conférences multilatéraux. Le parlement ouzbek a créé un groupe parlementaire d'amitié avec le Vietnam (2023).

La visite officielle du président de l'AN en Ouzbékistan revêt une importance politique majeure, témoignant du respect du Vietnam pour son amitié traditionnelle et de sa volonté de renforcer la confiance politique avec l'Ouzbékistan, créant ainsi les bases d'une coopération dans de nombreux domaines.

Dans le cadre de sa visite officielle en Ouzbékistan, outre les échanges avec les dirigeants ouzbeks, Trân Thanh Mân assistera au forum des affaires Ouzbékistan-Vietnam, visitera l’Université d’État des études orientales de Tachkent et rencontrera la communauté vietnamienne dans ce pays. - VNA/VI