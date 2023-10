Le président de l’AN à la cérémonie inaugurale du premier Festival du café de Son La

Le premier Festival du café de Son La s'est ouvert le 20 octobre à Son La, ville de la province montagneuse du même nom (Nord), en présence du président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue.

Photo: VNA

Nguyen Huu Dong, secrétaire du Comité provincial du Parti, a déclaré que le festival est un événement important et une opportunité pour Son La et d'autres provinces du Nord-Ouest pour présenter leur café Arabica et honorer les producteurs, les transformateurs et les commerçants de café, contribuant ainsi à promouvoir la valeur et la position de café Arabica de Son La sur les marchés nationaux et étrangers.



La culture du café Arabica à Son La a commencé à la fin des années 1980 et la superficie cultivée est passée de 278 ha en 1990 à plus de 20 000 ha en 2023, représentant 41,2 % de la superficie cultivée en café Arabia du pays. Dont 18.000 ha ont obtenu la certification d'agriculture durable. Le café Son La a été exporté vers 20 pays de l'Union européenne, d'Amérique du Nord, du Moyen-Orient et de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN).



S'adressant à l'événement, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural Le Minh Hoan a souligné l'importance de la coopération et des liens dans le développement d'une chaîne de valeur durable pourle secteur du café à Son La.



Le festival sur le thème "Arabica, café de Son La - saveur des montagnes et des forêts du Nord-Ouest" durera jusqu'au 23 octobre.



Il comprend un gala du café, un concours d'agriculteurs, une foire commerciale, l'inauguration de projets d'investissement dans le secteur du café et des lignes de production de thé Cascara dans le district de Mai Son, ainsi qu'une conférence sur les relations commerciales du café.