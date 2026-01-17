Le président de la République nomme de nouveaux ambassadeurs à l'étranger

Le président de la République Luong Cuong et de nouveaux ambassadeurs à l'étranger. Photo : VNA

Le président de la République, Luong Cuong, a présenté le 16 janvier les décisions nommant les ambassadeurs vietnamiens à l'étranger pour la période 2025-2028.



Lors de la cérémonie qui s'est tenue au Palais présidentiel, le président a félicité les 16 nouveaux ambassadeurs et chefs de missions diplomatiques vietnamiennes à l'étranger, qualifiant ces nominations de reconnaissance et d'éloge de leur dévouement et de leurs contributions tout au long de leur carrière, et soulignant le grand honneur et la responsabilité que leur confèrent le Parti, l'État et le peuple.

Le chef de l'État a noté que, bien que les ambassadeurs soient affectés à différentes régions, tous occupent des postes et des rôles importants au regard des intérêts du pays, et s'est dit convaincu qu'ils s'acquitteront avec succès de leurs fonctions.