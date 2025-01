Le président de la République et des Vietnamiens d’outre-mer rendent hommage aux ancêtres

Photo: VNA

Le matin du 19 janvier, le président de la République, Luong Cuong, accompagné de son épouse et de près de 100 représentants de la diaspora vietnamienne, a participé à une cérémonie d’offrande d’encens à la Citadelle impériale de Thăng Long. Cet hommage solennel visait à honorer les générations qui s’étaient battues et avaient sacrifié leur vie pour préserver et protéger la nation vietnamienne.

Cette activité s'inscrit dans le cadre du programme annuel «Printemps au pays natal 2025», coorganisé par le Comité d'État pour les Vietnamiens d’outre-mer (SCOV - State Committee for Overseas Vietnamese) relevant du ministère des Affaires étrangères et le Comité populaire de Hanoï.

Lors de la cérémonie, le président et son épouse et les délégués ont prié pour la paix et la prospérité du pays, espérant une nouvelle année pleine de succès pour le Vietnam.

Après la cérémonie, le parésident, son épouse et les représentants de la diaspora ont participé à un lâcher de carpes au bord de l’étang de l’Oncle Hồ, situé dans l’enceinte du site historique du Palais présidentiel.

Le président Luong Cuong et son épouse ont remercié la communauté vietnamienne dans le monde entier pour leur attachement indéfectible à leur pays d’origine. Ils ont également adressé leurs vœux de Nouvel An, souhaitant à tous une année 2025 placée sous le signe de la prospérité, de la santé et du succès.

Dans la soirée du même jour, le président Luong Cuong assistera au programme artistique et culturel «Printemps au pays natal 2025», organisé au Centre national des conférences.

Le programme «Printemps au pays natal 2025», placé sous le thème Vietnam – Progrès dans l’ère nouvelle, se déroule du 18 au 20 janvier 2025 avec de nombreuses activités riches en significations. Cette édition attire environ 1.500 représentants de la diaspora vietnamienne provenant des quatre coins du monde pour fêter le Tết dans leur pays d’origine.-VNA/VI