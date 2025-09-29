Le président de la Douma d’État russe en visite au Centre tropical Vietnam–Russie et au Musée d’histoire militaire

Le président de la Douma d’État russe en visite au Centre tropical Vietnam–Russie. Photo : VNA

Dans la soirée du 28 septembre, dans le cadre de sa visite officielle au Vietnam, le président de la Douma d’État de Russie, Viatcheslav Volodine, a visité le Centre tropical Vietnam–Russie, accompagné du vice-président de l’Assemblée nationale (AN) vietnamienne, Vu Hong Thanh.Au nom des dirigeants du ministère vietnamien de la Défense, le général de corps d’armée Hoàng Xuân Chiên, président du sous-comité vietnamien, coprésident du Comité intergouvernemental de coordination pour le Centre tropical Vietnam-Russie, a souligné que cette visite témoignait de l’attention particulière de la Douma d’État aux activités du Centre.Il a rappelé que la Russie avait offert deux laboratoires mobiles, divers équipements modernes ainsi que le navire de recherche océanographique « Professeur Gagarinsky », renforçant ainsi les capacités de recherche du Centre dans les domaines des maladies infectieuses et de la biodiversité marine... En outre, les deux parties promeuvent le transfert de technologies et les procédures pour la création d’un Centre de tropicalisation des équipements techniques, ouvrant de nouvelles perspectives d’application et de coopération scientifique dans le cadre du Centre tropical Vietnam-Russie.Hoàng Xuân Chiên a affirmé le soutien du ministère vietnamien de la Défense à l’élargissement de la coopération bilatérale dans le cadre du Centre tropical et a proposé à la Douma d’État russe de renforcer la présence d’experts russes au Centre.