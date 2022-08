Le président de la Cour populaire suprême du Vietnam effectue une visite de travail au Laos

Le président de la Cour populaire suprême du Vietnam Nguyên Hoa Binh a rendu des visites de courtoisie au secrétaire général du Parti révolutionnaire populaire lao et président du Laos Thongloun Sisoulith et au président de l'Assemblée nationale lao Xaysomphone Phomvihane le 12 août à Vientiane.

Nguyên Hoa Binh a informé les dirigeants lao des résultats de la sixième conférence des tribunaux des provinces frontalières vietnamiennes, lao et cambodgiennes, affirmant qu'elle offrait aux juges participants une chance de partager des informations et des expériences dans le traitement des affaires civiles transfrontalières. Il a ajouté que la coopération entre les tribunaux des trois pays était plus forte tant au niveau central que local.



Selon le responsable, les tribunaux vietnamiens et lao continueront à travailler en étroite collaboration dans différents domaines à l'avenir, principalement dans l'échange de délégations et la formation des juges et cadres de justice lao au Vietnam.



Thongloun Sisoulith a fait l'éloge de la collaboration entre les tribunaux des deux pays aux niveaux central et local. Il s'est également engagé à soutenir leurs liens dans les temps à venir.



Xaysomphone Phomvihane, pour sa part, a suggéré que les deux secteurs judiciaires continuent de travailler en étroite collaboration pour traiter rapidement les problèmes négatifs qui se posent, apportant ainsi des avantages pratiques aux personnes et gagnant la confiance du public dans les administrations, les Partis, les États et les régimes.



Dans la matinée du même jour, Nguyên Hoa Binh a assisté à une cérémonie marquant le 40e anniversaire de la fondation de la Cour suprême populaire du Laos.



S'exprimant lors de l'événement, le vice-président lao Bounthong Chithmany a hautement apprécié le dévouement du système judiciaire lao à la cause de la construction et de la protection nationales. Il a appelé une attention particulière au resserrement de l'amitié entre le Vietnam et le Laos, les liens entre les tribunaux des deux pays étant un élément indispensable.



Plus tôt, le 11 août, Nguyên Hoa Binh avait eu un entretien avec son homologue lao Viengthong Siphandone pour définir les orientations futures de la coopération.



A cette occasion, la partie vietnamienne a présenté plusieurs équipements électroniques à la Cour suprême populaire du Laos.