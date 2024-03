Le président de la Commission centrale des relations extérieures du PCV rencontre de hauts dirigeants du PCC

Le secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), président de la Commission centrale des relations extérieures du Parti, Le Hoai Trung, a eu le 22 mars à Pékin des entrevues avec Cai Qi, membre permanent du Bureau Politique, secrétaire du Secrétariat, chef du Bureau du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et Wang Yi, membre du Bureau Politique, chef du Bureau de la Commission centrale des relations extérieures du PCC, ministre chinois des Affaires étrangères.

Photo: VNA

Le Hoai Trung a affirmé que le Parti, l'État et le peuple vietnamien prenaient en haute considération et appréciaient les développements positifs des relations entre les deux Partis et les deux pays dans tous les domaines depuis la visite du leader du PCV Nguyen Phu Trong en Chine et celle au Vietnam du secrétaire général du PCC et le président chinois Xi Jinping.

Concernant l'orientation du développement des relations bilatérales dans les temps à venir, Le Hoai Trung a proposé que les deux parties fassent des efforts pour bien mettre en œuvre une conception commune de haut niveau, renforcer la confiance politique, consolider un environnement de paix et de stabilité, améliorer l'efficacité de la coopération bilatérale dans tous les domaines. Les deux parties continuent à renforcer les échanges et les contacts de haut niveau, notamment les plus hauts dirigeants ; à promouvoir les échanges entre les commissions du Parti au niveau central comme local, renforcer la coopération dans les domaines de l'économie, du commerce, du transport et coordonner pour consolider une bonne base sociale pour les relations bilatérales.

Les dirigeants chinois ont exprimé leur joie face aux développements importants, substantiels et globaux des relations entre les deux Partis et les deux pays dans tous les domaines, en particulier après les visites historiques des deux secrétaires généraux du Parti en 2022 et 2023 et l'accord des deux parties d'édifier une communauté d'avenir partagé Vietnam-Chine de portée stratégique. Ils se sont déclarés convaincus que le Vietnam mettra en œuvre avec succès les objectifs et les tâches définis par la Résolution du 13e Congrès du PCV. Le Parti, l'État et le peuple chinois considèrent le développement des relations avec le Vietnam comme une priorité de la politique diplomatique de voisinage.

Cai Qi a exprimé sa conviction que sous la direction des deux secrétaires généraux, les deux pays surmonteront tous les défis, favoriseront le développement de chaque pays et contribueront au mouvement socialiste mondial, à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement de la région et du monde. Il a affirmé que la Chine soutenait le Vietnam dans la promotion de son plus grand rôle dans la région et sur la scène internationale, renforçant ainsi la réputation de pays en développement dans la résolution des problèmes internationaux.

Wang Yi a proposé que les deux parties continuent de se coordonner pour promouvoir fortement les domaines d'échange et de coopération à tous les niveaux et dans tous les secteurs afin de mieux répondre aux intérêts des peuples des deux pays, faire des efforts pour maintenir la paix et la stabilité, contrôler bien et gérer les désaccords en mer, selon la conception commune de haut niveau.

A Pékin, Le Hoai Trung a travaillé avec des responsables de l'École centrale du Parti de Chine, des experts de l'Académie des sciences sociales et de l'Association chinoise des affaires étrangères, et aussi le personnel de l'ambassade vietnamienne en Chine. - VNA/VI