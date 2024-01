Le président de la Commission centrale des relations extérieures du PCV en visite de travail en Russie

Le secrétaire du Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam (PCV), chef de la Commission centrale des relations extérieures du Parti, Le Hoai Trung, en tête d’une délégation du Parti, a effectué une visite de travail en Russie du 20 au 23 janvier.



Le secrétaire du Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam (PCV), chef de la Commission centrale des relations extérieures du Parti, Le Hoai Trung (gauche) et le vice-Premier ministre Dmitry Chernyshenko, coprésident du Comité intergouvernemental Vietnam-Russie pour la coopération économique, commerciale, scientifique et technique. Photo : VNA La délégation a eu des séances de travail avec le vice-Premier ministre Dmitry Chernyshenko, coprésident du Comité intergouvernemental Vietnam-Russie pour la coopération économique, commerciale, scientifique et technique ; le secrétaire du Conseil fédéral de sécurité, Nikolai Patrushev ; chefs des principaux Partis politiques russes tels que le secrétaire du Conseil général du Parti au pouvoir Russie unie, vice-président du Conseil de la Fédération (Sénat) de Russie Andreï Tourchak ; président du Parti communiste de la Fédération de Russie Guennadi Ziouganov ; le vice-président du Parti Une Russie Juste - Patriotes - Pour la Vérité, Alexey Chepa.

Le Hoai Trung et le président du Parti communiste de la Fédération de Russie Guennadi Ziouganov ont signé un accord sur l'approfondissement des relations de coopération entre les deux Partis. Il a participé à la table ronde organisée par le Parti Russie unie sur le thème « Le rôle des forces politiques responsables de la Russie et des pays de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) dans la formation d'un ordre du nouveau monde de justice ».

Lors des rencontres, les deux parties ont affirmé de tenir en haute estime du partenariat stratégique intégral Vietnam-Russie et de considérer la Russie et les relations entre les Partis politiques russes et le PCV comme le fondement politique des relations entre les deux pays et les deux peuples.