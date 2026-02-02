Le président de la Chambre des représentants jordanienne entame une visite officielle au Vietnam

Le président de la Chambre des représentants du Royaume hachémite de Jordanie, Mazen Turki El Qadi, est arrivé ce lundi après-midi, 2 février 2026, à Hanoï, entamant une visite officielle au Vietnam du 2 au 5 février 2026, à l’invitation du président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân.

Le Vietnam et la Jordanie ont établi leurs relations diplomatiques en 1980. La visite officielle au Vietnam du président de la Chambre des représentants jordanienne, Mazen Turki El Qadi, constitue la première activité d’échange de délégations entre les dirigeants des organes législatifs des deux pays.

Le président de la Chambre des représentants jordanienne. Photo: VNA

Elle intervient trois mois seulement après la visite au Vietnam du roi Abdullah II Ibn Al Hussein et marque également le premier déplacement à l’étranger de Mazen Turki El Qadi depuis son entrée en fonctions en tant que président de la Chambre des représentants en octobre 2025.

Cette visite illustre la détermination de la Famille royale, du gouvernement et de la Chambre des représentants de Jordanie à promouvoir les relations globales avec le Vietnam, notamment la coopération parlementaire entre les deux pays. -VNA/VI