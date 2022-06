Le président de l'Etat rencontre les représentants des organes de presse à Hô Chi Minh-Ville

Le président de l'Etat Nguyên Xuân Phuc a demandé le 20 juin aux journalistes de tout le pays, en particulier ceux de Hô Chi Minh-Ville, de travailler plus dur pour couvrir les développements majeurs de la vie politique et socio-économique de manière honnête et opportune.

S'exprimant lors d'une rencontre avec des représentants d'organes de presse à Hô Chi Minh-Ville à l'occasion de la 97e Journée de la presse révolutionnaire du Vietnam (21 juin), le président a salué la performance des journalistes en première ligne de la lutte contre le COVID-19 il y a près d'un an, comme ainsi que lors de la reprise socio-économique post-pandémie à Hô Chi Minh-Ville.

Il a exhorté les journalistes à jouer un rôle plus actif dans la lutte contre la corruption et d'autres phénomènes négatifs, tout en améliorant leur moralité et leur style de travail.

En tant que chef du comité de pilotage pour l'élaboration d'une stratégie de construction et de perfectionnement d'un État socialiste de droit jusqu'en 2030 avec des orientations jusqu'en 2045, le président Nguyên Xuân Phuc a suggéré aux organes de presse de créer des sites Web spéciaux sur le projet.

Les journalistes municipaux devraient jouer un rôle de pionnier dans la promotion de la terre et des habitants de Hô Chi Minh-Ville et encourager les résidents locaux à accomplir des tâches politiques et sociales, contribuant ainsi à la construction d'une ville civilisée et moderne, a-t-il déclaré.

Plus tôt, le président Nguyên Xuân Phuc a rendu visite à l'ancien rédacteur en chef du journal Saigon Giai Phong (Saigon libéré) Duong Trong Dat, qui est également ancien président de l'Association des journalistes de Hô Chi Minh-Ville, à l'occasion de la Journée de la presse révolutionnaire du Vietnam.