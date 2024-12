Le président de l'Assemblée nationale se rend à la préfecture japonaise de Nagasaki

Dans le cadre de sa visite officielle au Japon, le président de l'Assemblée nationale (AN), Trân Thanh Mân, et son épouse, se sont rendus le 6 décembre dans la préfecture de Nagasaki.

Lors de sa rencontre avec le gouverneur de la préfecture de Nagasaki, Oishi Kengo, et le maire de la ville de Nagasaki, Suzuki Shiro, Trân Thanh Mân a affirmé que le Vietnam considérait toujours la coopération décentralisée entre les deux pays comme un canal de coopération important et efficace pour promouvoir les relations dans l’économie, le commerce et l'emploi, ainsi que les échanges entre les deux peuples.

Il a hautement apprécié l’attention des autorités de Nagasaki, du gouverneur Oishi Kengo en particulier, à la promotion et au développement des relations de coopération amicales avec la province de Quang Nam et la ville de Da Nang du Vietnam.

Selon lui, le Vietnam apprécie hautement le soutien précieux apporté par la préfecture de Nagasaki dans la promotion de la coopération en matière d'éducation et de formation.

Le plus haut législateur vietnamien a espérer que Nagasaki, avec ses nombreux potentiels dans les industries manufacturières, la haute technologie, les énergies propres, promouvoirait les initiatives de coopération entre entreprises.

Le gouverneur de la préfecture de Nagasaki, Oishi Kengo, et le maire de la ville de Nagasaki, Suzuki Shiro, ont déclaré que les deux parties présentaient de nombreuses similitudes et des liens profonds et que le développement de la coopération décentralisée constituerait une base importante pour promouvoir les relations entre le Vietnam et le Japon.

Oishi Kengo a déclaré espérer que sa préfecture continuerait à recevoir le soutien et l'assistance du Vietnam ainsi que du président de l’AN, Trân Thanh Mân. -VNA/VI