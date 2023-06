Le président de l'Assemblée nationale rencontre le président sud-coréen

Dans l'après-midi du 23 juin, le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, a eu une entrevue avec le président de la République de Corée, Yoon Suk Yeol.

Le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue (droite), et le président de la République de Corée, Yoon Suk Yeol. Photo: VNA

Lors de la rencontre, le président de l’Assemblée nationale a souligné que dans les relations entre les deux pays, la coopération entre les organes législatifs avait toujours un rôle important et avait abouti à de nombreux résultats positifs.



Appréciant la coopération entre les deux pays dans l'économie, Vuong Dinh Hue a affirmé que l’Assemblée nationale et le gouvernement vietnamiens continueraient de créer des conditions favorables aux investisseurs sud-coréens sur son sol. Il a suggéré que les deux pays renforcent la facilitation des échanges commerciaux, continuant à les promouvoir dans le sens de l’équilibre et de durabilité.



Le dirigeant vietnamien a en outre suggéré que les deux pays continuent de renforcer leur coopération dans les domaines de la défense, de la sécurité, du travail.

Il a également appelé la République de Corée à soutenir la formation des ressources humaines au Vietnam, à privilégier les projets de coopération entre les localités des deux pays...



Le président de l'Assemblée nationale a de plus proposé que les deux parties coopèrent étroitement et se soutiennent mutuellement dans les questions internationales et régionales d'intérêt commun.



De son côté, le président sud-coréen a souligné le rôle important des organes législatifs des deux pays pour continuer à créer un environnement juridique favorable au développement des activités économiques. Il a également déclaré qu'il s’intéressait au développement des sciences et technologies pour les générations futures des deux pays.