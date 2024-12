Le président de l'Assemblée nationale rencontre le président du Parti démocrate constitutionnel du Japon

Dans le cadre de sa visite officielle au Japon, le président de l'Assemblée nationale (AN), Trân Thanh Mân, a rencontré vendredi 6 décembre à Tokyo le président du Parti démocrate constitutionnel du Japon (PDC), Noda Yoshihiko.

Félicitant le PDC pour sa grande victoire aux élections à la Chambre des représentants du Japon en octobre dernier, Trân Thanh Mân s'est réjoui de constater que les relations entre le Parti communiste du Vietnam (PCV) et le PDC avaient connu un nouveau développement, avec la signature par les deux Partis d’un accord de coopération en 2023.

Le président du PDC, Noda Yoshihiko, a affirmé qu'à son poste, il favoriserait les échanges et la coopération entre les deux Partis conformément à l'esprit de l'accord de coopération signé.

Il a déclaré que le Japon avait des avantages techniques et technologiques et pouvait aider le Vietnam à mettre en œuvre des projets et programmes à grande échelle.

Soulignant que le PDC était un parti prestigieux à la Chambre des représentants du Japon, le chef de l’organe législatif vietnamien a estimé qu’avec la réputation du PDC et de son président, les relations entre l'AN du Vietnam et la Diète du Japon continueront à être promues.

Il a déclaré que le Japon était le plus grand bailleur de fonds du Vietnam en matière d’aides publiques au développement, souhaitant que le président du PDC, Noda Yoshihiko, mobilise des APD de nouvelle génération pour le Vietnam afin qu’il puisse mettre en œuvre des projets de construction d’infrastructures.

Estimant que le potentiel et les avantages des deux pays demeuraient très importants, le plus haut législateur du Vietnam a appelé à renforcer la coopération entre le Vietnam et le Japon dans tous les domaines dans les temps à venir.

Il a fait savoir que lors de sa 8e session, l'AN du Vietnam avait adopté plusieurs projets de loi et donné des avis sur plusieurs autres concernant des activités économiques, afin d’améliorer le cadre juridique et le climat d’investissement, aidant ainsi les entreprises étrangères, dont les entreprises japonaises, à accroître leurs investissements de manière stable et à long terme au Vietnam. -VNA/VI