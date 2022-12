Le président de l'Assemblée nationale rencontre la gouverneure générale de la Nouvelle-Zélande

Dans le cadre de sa visite officielle en Nouvelle-Zélande, le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, a eu lundi 5 décembre à Wellington une entrevue avec la gouverneure générale de la Nouvelle-Zélande, Dame Cindy Kiro.

Le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, a souligné que le Vietnam était le premier partenaire stratégique de la Nouvelle-Zélande en Asie-Pacifique, affirmant que son pays attachait toujours de l'importance à sa coopération multiforme avec la Nouvelle-Zélande. Il a déclaré souhaiter que les deux pays renforcent leur coopération entre les Partis, les gouvernements, les organes législatifs et les échanges entre habitants.

Pour sa part, la gouverneure générale Dame Cindy Kiro a affirmé que la Nouvelle-Zélande considérait toujours ses relations avec le Vietnam comme d'importance stratégique et que les deux pays devraient resserrer leurs liens dans l'intérêt des deux peuples, pour la paix, la stabilité et la prospérité en Asie-Pacifique.

Les deux dirigeants ont convenu d’estimer que le partenariat stratégique Vietnam - Nouvelle-Zélande ne cessait de se développer, et ce même pendant la pandémie de Covid-19. Le commerce bilatéral est estimé à 1,3 milliard de dollars par an, et devrait atteindre 2 milliards de dollars en 2024. La coopération bilatérale dans l’agriculture, l'envoi de main-d'œuvre, l’éducation, les échanges entre habitants…, continue à être renforcée.

Le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue a informé d'un accord sur l'importation de fraises et citrouilles néo-zélandaises au Vietnam, ajoutant qu'auparavant, la Nouvelle-Zélande avait accepté d'importer des pomelos et citrons vietnamiens.

Les deux parties sont tombées d'accord pour renforcer l'échange de délégations, dynamiser les relations bilatérales dans tous les domaines, continuer à se soutenir et à se coordonner au sein de forums régionaux et internationaux.

Le président de l'Assemblée nationale a remercié la Nouvelle-Zélande pour son soutien accordé aux citoyens vietnamiens vivant sur son sol pendant la pandémie, espérant que le gouvernement néo-zélandais continuerait à créer des conditions favorables à cette communauté.