Le président de l'Assemblée nationale rencontre la communauté vietnamienne en Russie

Le président de l'Assemblée nationale (AN), Tran Thanh Man, lors de la rencontre le 8 septembre, avec le personnel de l'ambassade du Vietnam et des représentants de la communauté vietnamienne en Russie. Photo : VNA

Le président de l'Assemblée nationale (AN), Tran Thanh Man, a rencontré le 8 septembre, le personnel de l'ambassade du Vietnam et des représentants de la communauté vietnamienne en Russie dans le cadre de sa visite officielle en cours dans le pays.

Les informant de la situation dans le pays, le plus haut législateur a déclaré que le Parti, l'État et l'Assemblée nationale travaillent pour maintenir la croissance, contrôler l'inflation, stabiliser la macroéconomie et assurer le bien-être social.

Tra Thanh Man a salué la solidarité au sein de la communauté et a souligné qu'au cours des dernières années, l'État a publié de nouvelles politiques et en a modifié et complété d'autres afin de concrétiser les directives du Parti à l'égard des Vietnamiens d'outre-mer .

Le dirigeant a exprimé son espoir que les Vietnamiens en Russie perpétueront les traditions nationales, se soutiendront mutuellement, se conformeront à la loi locale et s'intégreront activement dans la société d'accueil, contribuant ainsi au développement de la Russie, ainsi qu'au partenariat stratégique intégral entre les deux pays.

Ils ont également été exhortés à préserver la langue et la culture vietnamiennes et à contribuer davantage au développement de la patrie.

Auparavant, le président de l'AN et sa suite ont déposé une gerbe devant la statue du président Ho Chi Minh à Moscou.

Il s'agit de la première visite officielle en Russie de Tran Thanh Man en tant que président de l'Assemblée nationale.

Il s'agit également de la première visite en Russie d’un haut dirigeant du Parti et de l'État vietnamiens en 2024, qui intervient après la visite au Vietnam du président russe, Vladimir Poutine, en juin 2024.

Cette visite de trois jours constitue l'une des activités pratiques et efficaces visant à concrétiser la Déclaration commune sur l'approfondissement du partenariat stratégique intégral sur la base des réalisations obtenues au cours de 30 ans de mise en œuvre du Traité sur les principes fondamentaux des relations amicales Vietnam-Russie.

La visite apportera une contribution importante à la promotion et à la consolidation du partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et la Russie en général, ainsi qu'à la coopération étroite entre l'Assemblée nationale vietnamienne, la Douma d'État et le Conseil de la Fédération de Russie en particulier.

Durant son séjour, Tran Thanh Man aura un entretien avec le président de la Douma d'État et coprésidera avec lui la troisième réunion du Comité de coopération interparlementaire Vietnam-Russie. Il s’entretiendra également avec la présidente du Conseil de la Fédération de Russie.

Un accord de coopération entre l’Assemblée nationale vietnamienne et le Conseil de la Fédération de Russie sera signé à cette occasion.

Le président de l’Assemblée nationale aura également des rencontres avec des dirigeants russes, des représentants de grands partis politiques russes, des autorités locales, ainsi que des amis russes...-VNA/VI