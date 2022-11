Le président de l'Assemblée nationale rencontre la communauté vietnamienne au Cambodge

Poursuivant les activités lors de sa visite officielle au Cambodge et de sa participation à la 43e Assemblée générale de l’Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA-43), le président de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam Vuong Dinh Hue a visité dimanche 20 novembre l’ambassade du Vietnam et a rencontré des représentants des entreprises et de la communauté vietnamienne dans ce pays.

Vuong Dinh Hue a annoncé que le Vietnam et le Cambodge avaient achevé environ 84 % des travaux de démarcation et de bornage de la frontière terrestre commune et tentaient d’achever 16% des travaux restants.

Il a informé des échanges commerciaux bilatéraux qui ont atteint 9,5 milliards de dollars en 2021 et devraient atteindre 11 milliards de dollars en 2022. Le Vietnam compte actuellement 198 projets d'investissement valides au Cambodge avec un capital enregistré total de 2,92 milliards de dollars, se classant premier au sein de l'ASEAN et dans le top 5 des plus grands investisseurs au Cambodge, a-t-il ajouté avant de suggérer que la communauté vietnamienne ainsi que les entreprises vietnamiennes promeuvent ces avantages.

Il a également informé des contenus de ses rencontres avec les dirigeants cambodgiens, dont la question de la nationalité et l’assurance des moyens de subsistance des populations, le développement de l’aquaculture, la production d'aliments aquacoles et pour animaux.

A cette occasion, le président de l’AN a également partagé l'importance de maintenir les langues vietnamienne et khmère.

Il a souhaité aux entreprises vietnamiennes au Cambodge de créer des conditions favorables au recrutement de travailleurs d'origine vietnamienne et les aider dans la formation des compétences de travail et des compétences professionnelles.

Vuong Dinh Hue a déclaré que le Parti et l'État prêtaient toujours attention et considéraient la communauté vietnamienne d'outre-mer comme une partie intégrante et un facteur important contribuant au renforcement des relations de coopération et d'amitié entre le Vietnam et les autres pays.

Le Parti et l'État prennent soin des communautés vietnamiennes d'outre-mer, tout en continuant à les encourager et à s’orienter vers le pays d’origine.

A cette occasion, le président de l’AN, au nom du Bureau de l’AN, a remis au Fonds d'appui à la relocalisation des Vietnamiens vivant sur les lacs et rivières un don de 30.000 dollars, et un don de 5.000 dollars à l'Association khmère-vietnamienne au Cambodge. -VNA/VI