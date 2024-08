Le président de l'Assemblée nationale reçoit l'ambassadeur sud-coréen

Le développement des relations avec la République de Corée est une priorité de premier rang de la politique étrangère du Vietnam, axée sur l'indépendance, l'autonomie, la multilatéralisation et la diversification, a affirmé le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, en recevant lundi 5 août l'ambassadeur sud-coréen au Vietnam, Choi Young Sam, venu le saluer à l’occasion de sa prise de fonctions au Vietnam.

Rappelant l’élévation des relations bilatérales au niveau de partenariat stratégique intégral en décembre 2022, Tran Thanh Man a indiqué que la République de Corée est un grand investisseur au Vietnam et que les deux pays visent un commerce bilatéral de 100 milliards de dollars d'ici 2025 et 150 milliards de dollars d'ici 2030.

L'Assemblée nationale vietnamienne mettra en place des mécanismes et des politiques favorables pour attirer les investissements, non seulement ceux des entreprises sud-coréennes, mais aussi des entreprises du monde entier, a-t-il affirmé.

Le plus haut législateur vietnamien a proposé de continuer à promouvoir la coopération entre les deux pays dans les domaines avantageux de la République de Corée, tels que les hautes technologies, la technologie des semi-conducteurs, l'éducation et la santé...

En particulier, la communauté vietnamienne en République de Corée avec environ 270.000 personnes et la communauté sud-coréenne au Vietnam avec environ 200.000 personnes, jouent un rôle de passerelle pour favoriser le développement des relations entre les deux pays.

Le gouvernement vietnamien veille toujours à créer des conditions favorables aux Sud-Coréens sur son sol, a-t-il ajouté.

Le président de l’Assemblée nationale a proposé d'intensifier les échanges de visites de haut niveau, ainsi que les échanges entre les groupes parlementaires d’amitié des deux pays. Il a également encouragé un renforcement du partage d’expériences en matière législative et de supervision parlementaire.

L'ambassadeur Choi Young Sam a souligné que les relations entre les deux pays sont à leur plus haut niveau. Il s’est engagé à faire tout son possible pour rendre la coopération bilatérale plus substantielle, consolider la confiance politique et favoriser les échanges de haut niveau ainsi que les échanges entre les organes législatifs des deux pays. -VNA/VI