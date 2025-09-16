Le président de l'Assemblée nationale préside la deuxième réunion du Conseil électoral national

Le président de l'Assemblée nationale Trân Thanh Mân préside la réunion. Photo: VNA

Le président de l'Assemblée nationale (AN), Trân Thanh Mân, également président du Conseil électoral national, a présidé la deuxième réunion du Conseil à Hanoï le 15 septembre.

Lors de cette réunion, le Conseil électoral national a examiné et donné des avis sur son projet de rapport concernant la mise en œuvre des préparatifs des élections des députés à la 16e législature et aux Conseils populaires à tous les niveaux pour la législature 2026-2031 depuis la première réunion et les principales tâches de la période à venir ; le programme, le contenu et le plan proposés pour l'organisation d'une conférence nationale chargée de mener à bien les travaux électoraux ; et la résolution guidant les modèles de dossiers de candidature, de bulletins de vote et de divers documents officiels utilisés lors de l'élection.

Le Conseil électoral national a examiné et formulé des avis sur plusieurs points : le projet de rapport sur les préparatifs des élections des députés à la 16e législature et aux Conseils populaires à tous les niveaux pour la législature 2026-2031, ainsi que les tâches à venir ; le programme, le contenu et le plan proposés pour l'organisation d'une conférence nationale dédiée aux travaux électoraux ; la résolution guidant les modèles de dossiers de candidature, de bulletins de vote et des documents officiels pour l'élection.

Saluant les activités des sous-comités et du Bureau du Conseil électoral national, le président Trân Thanh Mân a souligné la nécessité de rendre les préparatifs encore plus ciblés, scientifiques, flexibles, proactifs et créatifs. Face au temps limité, il a insisté sur l'importance de concentrer et de coordonner immédiatement les efforts, en les rendant plus méthodiques et synchronisés, notamment en tirant parti de l'application des technologies de l'information, de la transformation numérique et de l'intelligence artificielle.

Le Comité permanent de l'AN devra préparer un rapport destiné au Conseil électoral national sur la structure, la composition et le nombre de députés proposés pour l'AN. En septembre et octobre, les unités compétentes rédigeront une proposition concernant le nombre, la structure et la composition prévus des députés pour la 16e législature. Cette proposition devrait être soumise au Conseil électoral national et au Comité permanent de l'AN pour examen et décision d'ici la mi-novembre 2025.

Panorama de la 2e réunion du Conseil électoral national. Photo: VNA

Par ailleurs, un plan de recrutement des députés à temps plein pour l'Assemblée nationale de la 16e législature sera élaboré et soumis au Comité du Parti de l'AN pour examen et commentaires d'ici la mi-novembre.

Le plus haut législateur a chargé le ministère des Finances de piloter l'orientation, la budgétisation, la gestion, l'utilisation et la finalisation des fonds électoraux, dans le strict respect de la réglementation. Enfin, le ministère de la Sécurité publique est chargé de développer et de perfectionner l'application VNeID pour les candidats, afin de faciliter la déclaration et l'examen des dossiers de candidature. -VNA/VI