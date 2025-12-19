Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam reçoit le ministre lao des Affaires étrangères

Dans l'après-midi du 18 décembre, le président de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Trân Thanh Mân, a reçu le ministre des Affaires étrangères (AE) du Laos, Thongsavanh Phomvihane, en visite au Vietnam et coprésidant la 12e Consultation politique annuelle au niveau ministériel des AE Vietnam-Laos.

Lors de la réception, le président de l'AN a salué le maintien efficace du mécanisme de consultation politique, contribuant à renforcer l'échange d'informations et de rendre la coopération toujours plus efficace, contribuant ainsi à la bonne exécution des missions confiées par le Parti et les gouvernements des deux pays dans la promotion des relations spéciales Vietnam–Laos. Il s'est dit convaincu que les résultats de la visite contribueraient à consolider et à renforcer l'amitié traditionnelle, la solidarité spéciale, la coopération globale et la cohésion stratégique entre le Vietnam et le Laos.

Trân Thanh Mân a souligné que cette visite intervenait alors que les deux Partis et les deux États s'emploient activement à mettre en œuvre les résolutions de leurs congrès respectifs ainsi que les plans de développement socio-économique de chaque pays. Il a relevé qu'elle faisait suite au succès de la visite d'État au Laos du secrétaire général Tô Lâm, à l'occasion du 50e anniversaire de la Fête nationale lao, ainsi qu'à la coprésidence de la Rencontre de haut niveau entre le Parti communiste du Vietnam et le Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL).

Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam Trân Thanh Mân et les délégués. Photo: VNA

Il a félicité le Laos pour les réalisations majeures obtenues en 50 ans de construction nationale et 40 ans de renouveau, tout en se disant convaincu que, sous la direction du PPRL et grâce à la gestion efficace de l'Assemblée nationale, le pays continuerait de remporter de nouveaux succès, de mettre en œuvre avec succès la résolution du XIe Congrès du Parti et d'organiser avec succès le XIIe Congrès du Parti début janvier 2026.

Appréciant hautement les résultats de la 12e Consultation politique entre les deux ministres des AE, Trân Thanh Mân a souligné le rôle central de la coopération étroite et durable entre les deux ministères dans le renforcement de la confiance politique et de la coordination stratégique. Il a également salué le développement constant des relations entre les organes législatives des deux pays, notamment à travers la publication conjointe d'un ouvrage commémoratif sur 50 ans de coopération parlementaire.

Le président de l'AN a appelé les deux parties à poursuivre une coordination étroite et à mettre en œuvre efficacement la Déclaration conjointe Vietnam-Laos, l'Accord de coopération entre les deux gouvernements ainsi que les programmes de coopération bilatérale, contribuant ainsi de manière significative à la préservation et au développement de la relation d'amitié traditionnelle spéciale entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples.

De son côté, le ministre lao des AE Thongsavanh Phomvihane a remercié le président de l'AN Trân Thanh Mân pour son accueil, lui transmettant les salutations des dirigeants lao de haut niveau et l'informant des résultats de la 12e Consultation politique. Saluant les réalisations remarquables du Vietnam, il s'est dit convaincu que le Vietnam mettrait en œuvre avec succès la résolution du XIIIe Congrès national du Parti, organiserait avec succès le XIVe Congrès national du Parti et deviendrait un pays développé à revenu élevé d'ici 2045.

Le ministre a réaffirmé que le Laos accorde la plus haute priorité au renforcement des relations spéciales avec le Vietnam, remerciant ce dernier pour son soutien constant passé et présent, et souhaitant poursuivre les échanges d’expériences, notamment en matière institutionnelle, législative et de stabilité macroéconomique.

Le ministre a affirmé que le Parti, l'État, le gouvernement et le peuple lao attachent toujours la plus haute importance et accordent la priorité absolue au renforcement et au développement des relations d'amitié traditionnelle, de solidarité spéciale, de coopération globale et de cohésion stratégique avec le Vietnam.

Il a proposé à la partie vietnamienne de continuer de partager son expérience en matière de révision constitutionnelle, d'élaboration des lois et des institutions, de stabilisation macroéconomique et de construction d'une économie indépendante et autonome. -VNA/VI