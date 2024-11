Le président de l'Assemblée nationale du Pouvoir populaire de Cuba termine sa visite au Vietnam

Photo: VNA

Dans la matinée du 3 novembre, le président de l'Assemblée nationale du Pouvoir populaire de Cuba, Esteban Lazo Hernández, a quitté Hanoï, terminant avec succès sa visite de travail au Vietnam.



Pendant son séjour, il a eu un entretien avec le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man. Il a également rencontré le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), To Lam, et le président de la République, Luong Cuong.



La visite a continué à consolider et à promouvoir la coopération entre l'Assemblée nationale du Vietnam et l'Assemblée nationale du Pouvoir populaire de Cuba, à approfondir la solidarité spéciale, la camaraderie et la fraternité Vietnam-Cuba.



Le Vietnam est déterminé à approfondir davantage la solidarité spéciale, exemplaire et fidèle avec Cuba, à travers tous les canaux et dans tous les domaines.



Les relations spéciales entre les deux pays ont connu de nombreux développements positifs après la visite d'État à Cuba du secrétaire général du PCV et président vietnamien, To Lam, en septembre 2024. Au cours de cette visite, les deux parties avaient publié une déclaration commune avec la détermination de continuer à développer fortement les relations bilatérales.



Partageant les difficultés de Cuba en raison de l'embargo et des catastrophes naturelles, le Vietnam appelle à la levée de l'embargo unilatéral contre Cuba et à retirer Cuba de la liste des pays qui soutiennent le terrorisme.



Le Vietnam souhaite approfondir sa coopération avec Cuba et en améliorer l'efficacité dans tous les domaines, en mettant pleinement en valeur les atouts des deux parties, dans le contexte où les deux pays célébreront le 65e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques en 2025, année nommée Année de l'amitié Vietnam-Cuba.



Le président de l'Assemblée nationale du Pouvoir populaire de Cuba a remercié le Vietnam pour avoir offert à Cuba 10.000 tonnes de riz, soulignant qu'il s'agissait d'un partage opportun dans le contexte où Cuba faisait face aux dégâts causés par la tempête Oscar ainsi qu'aux difficultés causées par les crises énergétique et alimentaire.



Les deux parties ont convenu de mettre en œuvre activement et efficacement les engagements et accords de haut niveau conclus lors de la visite d'État à Cuba du secrétaire général du PCV et président vietnamien, To Lam, en septembre 2024, ainsi que les résultats de la première réunion interparlementaire des organes législatifs des deux pays. Elles se sont en outre engagées à continuer à se coordonner étroitement et à se soutenir mutuellement au sein des organisations internationales et des forums multilatéraux./.-VNA/VI