Le président de l'Assemblée nationale de Cuba attendu au Vietnam

Sur invitation du président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, le président de l'Assemblée nationale du Pouvoir populaire (ANPP) de Cuba, Esteban Lazo Hernández, effectuera une visite de travail au Vietnam les 2 et 3 novembre, selon un communiqué de la Commission des relations extérieures de l'Assemblée nationale du Vietnam.

Cuba était le premier pays d'Amérique latine à établir des relations diplomatiques avec le Vietnam en 1960. Depuis lors, les liens de solidarité, de soutien mutuel et de coopération multisectorielle entre le Vietnam et Cuba n'ont cessé de se renforcer et de s'approfondir dans divers domaines.

La solidarité historique et l'amitié particulière entre le Vietnam et Cuba constituent un héritage précieux, hautement apprécié par les Partis, les États et les peuples des deux nations. Les relations entre les deux Partis constituent le socle politique orientant le développement de la coopération bilatérale.

Au sein des forums internationaux, notamment aux Nations Unies, les deux pays maintiennent un soutien réciproque actif. -VNA/VI