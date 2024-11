Le président de l'Assemblée nationale d'Arménie entame sa visite officielle au Vietnam

Le président de l'Assemblée nationale de la République d'Arménie, Alen Simonyan (gauche) est arrivé à Hanoï. Photo: VNA

Le président de l'Assemblée nationale de la République d'Arménie, Alen Simonyan, à la tête d'une délégation parlementaire arménienne, est arrivé dimanche soir 17 novembre à Hanoï, entamant une visite officielle au Vietnam, qui durera jusqu'au 23 novembre.

La visite est effectuée à l'invitation du président de l'Assemblée nationale vietnamienne Tran Thanh Man.

Il a été accueilli à l'aéroport international de Noi Bai par Pham Phu Binh, membre permanent de la Commission des relations extérieures de l'Assemblée nationale vietnamienne, ainsi que Suren Baghdasaryan, ambassadeur d'Arménie au Vietnam, etc.

Le Vietnam et l'Arménie ont établi leurs relations diplomatiques en 1992. Les deux pays ont obtenu de grandes réalisations dans la construction nationale, le développement socio-économique et l'intégration profonde dans le monde. L'Arménie a apporté un soutien précieux au peuple vietnamien dans les efforts de construction et de défense de la nation, notamment à travers des programmes d'assistance pour la formation de cadres et d'étudiants vietnamiens.

Les relations politiques entre les deux pays se développent de manière positive, marquées par des échanges réguliers de délégations à tous les niveaux, y compris au plus haut niveau. Sur le plan multilatéral, les deux pays entretiennent une coopération étroite et efficace et se soutiennent mutuellement. Les deux parties souhaitent promouvoir une coopération multiforme et substantielle, correspondant à leur amitié traditionnelle et à des potentiels des deux nations.

Ces derniers temps, la coopération économique et commerciale bilatérale a montré des signes positifs grâce à la mise en œuvre de l'Accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union économique eurasiatique, dont l'Arménie est membre.

Les échanges commerciaux entre le Vietnam et l'Arménie ont connu une croissance remarquable, passant de 62,6 millions de dollars en 2022 à 342 millions de dollars en 2023. Les deux pays disposent encore d'un énorme potentiel de coopération dans des domaines tels que l'économie, le commerce, les sciences et l'éducation. -VNA/VI