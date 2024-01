Le président de l'Assemblée nationale bulgare se rend à Ninh Binh

Le président de l'Assemblée nationale bulgare, Rossen Dimitrov Jeliazkov (gauche), et le secrétaire du Comité provincial du Parti de Ninh Binh, Doan Minh Huan. Photo: VNA

Le 6 janvier, dans le cadre de sa visite officielle au Vietnam, le président de l'Assemblée nationale bulgare, Rossen Dimitrov Jeliazkov, s’est rendu dans la province de Ninh Binh (Nord).



En recevant la délégation parlementaire bulgare, Doan Minh Huan, secrétaire du Comité provincial du Parti de Ninh Binh, lui a présenté la situation de développement socio-économique, les potentiels et les atouts de sa localité, notamment ses attractions touristiques.



Doan Minh Huan a émis son espoir que cette visite créerait des opportunités pour Ninh Binh d'élargir sa coopération avec les villes patrimoniales de Bulgarie.



Les bonnes relations entre les deux pays et leurs organes législatifs constituent une base solide pour la coopération entre les localités, en particulier les villes patrimoniales et les pôles touristiques. Ninh Binh espère en apprendre davantage sur les méthodes de développement touristique de la Bulgarie, a-t-il ajouté.



De son côté, le président de l'Assemblée nationale bulgare, Rossen Dimitrov Jeliazkov, a affirmé que sa visite démontrait la volonté de resserrer davantage la bonne amitié entre les deux pays et les deux organes législatifs.



Il a émis le souhait que l'organisation d'activités pour marquer le 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 2025 aboutisse à de bons résultats pour les relations bilatérales dans tous les domaines.



Dans l'après-midi du 6 janvier, la délégation bulgare visitera le complexe paysager de Trang An.-VNA/VI