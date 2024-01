Le président de l'Assemblée nationale bulgare arrive à Hanoï

Le vice-président de l'Assemblée nationale Nguyen Duc Hai accueille le président de l'Assemblée nationale bulgare, Rossen Jeliazkov, à l'aéroport international de Noi Bai, à Hanoï. Photo: VNA

Le 5 janvier, le président de l'Assemblée nationale bulgare, Rossen Dimitrov Jeliazkov, est arrivé à Hanoï, entamant sa visite officielle au Vietnam du 5 au 9 janvier, à l'invitation de son homologue vietnamien, Vuong Dinh Hue.

Il a été accueilli à l’aéroport par le vice-président de l'Assemblée nationale Nguyen Duc Hai, le président de la Commission des relations extérieures de l'Assemblée nationale Vu Hai Ha, le vice-président de la Commission juridique de l'Assemblée nationale Ngo Trung Thanh, l'ambassadeur de Bulgarie au Vietnam Pavlin Todorov, l’ambassadeur du Vietnam en Bulgarie Do Hoang Long.

Il s'agit de la première visite officielle du président de l'Assemblée nationale bulgare au Vietnam après près de 12 ans et après la visite officielle en Bulgarie en septembre 2023 du président de l’Assemblée nationale vietnamienne, Vuong Dinh Hue.

La visite du dirigeant bulgare est un événement important pour la coopération Vietnam-Bulgarie, en particulier dans le contexte où les Assemblées nationales des deux pays viennent de signer un mémorandum de coopération.

La visite du président de l'Assemblée nationale bulgare, Rossen Dimitrov Jeliazkov, contribue à consolider et renforcer les bonnes relations politiques entre les deux pays.

C’est l'occasion pour les deux parties de discuter de questions internationales et régionales d'intérêt commun, de renforcer les relations bilatérales et de coopérer de manière pratique et efficace, en particulier dans un certain nombre de domaines où les deux pays ont des atouts tels que le commerce et l'investissement, l’éducation et la formation, la santé, la culture, le tourisme.../.-VNA/VI