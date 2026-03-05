Le président de l'Assemblée nationale à l’écoute d'électeurs de Ho Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Le 4 mars, le président de l’Assemblée nationale (AN) Tran Thanh Man, accompagné des candidats aux élections législatives de la 16e législature dans la 12ᵉ circonscription électorale de Ho Chi Minh-Ville, a assisté à une rencontre avec des électeurs des communes de Ba Diem, Xuan Thoi Son, Hoc Mon, Dong Thanh, Phu Hoa Dong et Binh My.



L’événement, organisé en présentiel et en ligne, a réuni environ 1 300 électeurs.



Après la présentation de leurs biographies, les candidats ont exposé leurs programmes d’action respectifs en cas d’élection, tout en restant à l’écoute des aspirations formulées par les citoyens.



Les électeurs locaux ont salué le parcours et les engagements des candidats, exprimant le souhait que ces derniers concrétisent leurs promesses par des actions tangibles. Ils ont exprimé leur intérêt pour l'innovation de la pensée dans l’élaboration des lois, l’amélioration de l’application du droit et le renforcement de la discipline dans son exécution. Ils ont également insisté sur la mise en œuvre efficace des mécanismes et politiques spécifiques de Ho Chi Minh-Ville, ainsi que sur le développement des infrastructures de transport, de la transformation numérique, des sciences, des technologies et de l’innovation afin de favoriser un développement rapide et durable de la ville.

Lors de la rencontre. Photo : VNA

Ils ont par ailleurs appelé les députés, une fois élus, à renforcer la supervision de l’application des politiques et des grands projets nationaux et locaux, à accélérer les projets d’infrastructures, d’écoles, de zones urbaines et d’ouvrages publics, et à apporter des solutions durables aux préoccupations des habitants dans les domaines de l’éducation, de la santé et des affaires socioculturelles.

Au nom des candidats, le président de l’AN Tran Thanh Man a salué ces contributions responsables. Répondant aux préoccupations relatives au bien-être social, notamment dans les domaines de l’éducation, de la santé et de la prise en charge des personnes âgées, il a souligné que l’État accorde une attention particulière aux zones rurales et éloignées. À cet effet, le Bureau politique a décidé d'investir dans la construction d’écoles internats dans 248 communes frontalières.

L’AN a approuvé la gratuité totale de la scolarité, de la maternelle au lycée, dès l'année scolaire 2025-2026, et consacré 5 % des économies budgétaires à l'éradication des logements précaires. Des réformes législatives ont également été opérées pour perfectionner l'assurance maladie et les programmes nationaux pour l'emploi et la culture.



Plusieurs dispositions ont été révisées pour améliorer la politique d’assurance maladie et la qualité des soins de santé de base, tout en approuvant des programmes nationaux visant à promouvoir le développement socioculturel, l’emploi et l’augmentation des revenus des citoyens. Saluant la résolution du premier Congrès de l'organisation du Parti de Ho Chi Minh-Ville pour le mandat 2025-2030, le plus haut législateur a rappelé des objectifs sociaux majeurs. Selon lui, pour optimiser les mécanismes spécifiques de la métropole, l'AN perfectionnera les mécanismes relatifs aux finances, à l’investissement et à la planification, tout en renforçant l’autonomie de la ville dans la gestion foncière et des infrastructures numériques, afin de créer un cadre juridique propice à la mobilisation des ressources sociales.



Tran Thanh Man s’est réjoui de l’intérêt et du soutien des électeurs pour les activités parlementaires, soulignant que les députés doivent rester à l’écoute des citoyens et agir avec davantage de responsabilité.



En conclusion, il a affirmé que les problématiques telles que les inondations, la pollution de l'environnement, les embouteillages, l'ordre social, s'inscrivent dans les directives du secrétaire général To Lam lors du 1er Congrès de l'organisation du Parti de Ho Chi Minh-Ville. L'objectif ultime demeure de faire en sorte que le peuple soit le premier bénéficiaire des acquis du Doi Moi (Renouveau) et de la croissance économique nationale. -VNA/VI