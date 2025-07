Le président de l'Assemblée nationale à Dakar pour une visite officielle au Sénégal. Photo : VNA

Le président de l'Assemblée nationale et sa suite ont été accueillis à l'aéroport international Blaise-Diagne de Dakar par le président de l'Assemblée nationale sénégalaise, El Malick Ndiaye, les membres du Comité permanent de l'Assemblée nationale sénégalaise, l'ambassadeur du Vietnam en Algérie et au Sénégal, Tran Quoc Khanh, le personnel de l'ambassade et des représentants de la communauté vietnamienne au Sénégal.

Le président de l'Assemblée nationale sénégalaise, El Malick Ndiaye, accueille le président de l'Assemblée nationale Tran Thanh Man. Photo : VNA

La population locale a accueilli la délégation vietnamienne par des spectacles de danses traditionnelles dynamiques. Immédiatement après la cérémonie de bienvenue, les deux présidents ont tenu une brève réunion.

Il s'agit de la première visite officielle au Sénégal d'un dirigeant vietnamien de premier plan depuis l'établissement des relations diplomatiques il y a près de 60 ans.

Le Vietnam et le Sénégal entretiennent une amitié et une coopération solides, ainsi qu'une coordination et un soutien mutuels au sein d'instances multilatérales telles que les Nations Unies, la Francophonie et l'Union interparlementaire (UIP).

La coopération économique a connu une évolution positive, les échanges bilatéraux ayant atteint 81,16 millions de dollars en 2024, dont 43,91 millions de dollars d'exportations vietnamiennes. Rien qu'au cours des quatre premiers mois de cette année, les exportations vietnamiennes vers le Sénégal ont atteint 43,3 millions de dollars, atteignant presque le total de 2024.

Entre 1997 et 2005, le Vietnam a envoyé plus de 100 experts et techniciens agricoles travailler au Sénégal dans le cadre d'un programme de coopération agricole tripartite parrainé par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), programme qui a été très apprécié par la FAO et la partie sénégalaise.

La coopération parlementaire entre le Vietnam et le Sénégal s'est principalement déroulée dans le cadre de cadres multilatéraux tels que l'Union interparlementaire (UIP) et l'Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF), ainsi que lors de conférences multilatérales organisées par l'AN vietnamienne. En janvier 2025, le premier vice-président de l'AN sénégalaise a assisté à la réunion du Comité exécutif de l'APF à Can Tho, au Vietnam.

Au cours de sa visite officielle au Sénégal, le président de l'AN, Tran Thanh Man, devrait s'entretenir et rencontrer de hauts dirigeants sénégalais, participer à une table ronde sur la promotion de la coopération Vietnam-Sénégal dans les domaines de l'agriculture, du commerce et de l'investissement et rencontrer le personnel de l'ambassade du Vietnam et des membres de la communauté vietnamienne et d'origine vietnamienne au Sénégal.

Cette visite revêt une importance particulière pour renforcer la confiance politique, approfondir l'amitié, impulser une coopération multiforme entre les deux pays, notamment les liens interparlementaires, et créer des cadres juridiques pour une collaboration renforcée entre les deux gouvernements et les entreprises à l'avenir. - VNA/VI