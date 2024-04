Le président de l'AN Vuong Dinh Huê rencontre la communauté vietnamienne en Chine

Dimanche soir, après son arrivée à Pékin pour une visite officielle, le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Huê s'est rendu à l'ambassade du Vietnam en Chine pour rencontrer les représentants de la diaspora vietnamienne dans ce pays.

Vuong Dinh Huê a souligné l'importance de cette visite pour maintenir des contacts et des échanges stratégiques de haut niveau entre les deux Partis et les deux États. La déclaration commune Vietnam-Chine 2023 a défini "un nouveau positionnement" pour les relations entre le Vietnam et la Chine, a précisé le chef de l'organe législatif, ajoutant qu'il est crucial de concrétiser les conclusions communes des plus hauts dirigeants des deux pays afin d'obtenir de meilleurs résultats, notamment dans les domaines clés de la coopération bilatérale.

Selon lui, c'est une occasion importante pour les deux parties d'approfondir les échanges stratégiques sur les grandes questions dans les relations bilatérales ainsi que sur la situation internationale, régionale d'intérêt commun.

Le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Huê échange avec les cadres de l'ambassade du Vietnam et les représentants de la diaspora vietnamienne en Chine. Photo: VNA



Le président de l'Assemblée nationale a salué les contributions importantes de l'ambassade du Vietnam et de la communauté des Vietnamiens en Chine aux relations bilatérales. Il a exprimé le souhait que l'ambassade du Vietnam en Chine continue de promouvoir les mécanismes de coopération existants et de proposer de nouveaux mécanismes correspondant à la réalité des deux pays.

Vuong Dinh Huê a suggéré à l'ambassade du Vietnam et aux consulats généraux du Vietnam en Chine devait accorder plus d'attention au travail communautaire, à la protection des citoyens, ainsi qu'aux activités des associations.

"Le Parti et l'État considèrent la diaspora vietnamienne dans le monde, y compris celle en Chine, comme une partie intégrante du bloc d'union nationale", a-t-il affirmé.

Avant sa rencontre avec la diaspora, Vuong Dinh Huê était venu déposer des fleurs devant la statue du Président Hô Chi Minh, située dans l'enceinte de l'ambassade. -VNA/VI