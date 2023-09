Le président de l'AN Vuong Dinh Hue poursuit ses activités au Bangladesh

A l'occasion de sa visite officielle au Bangladesh, le président de l'Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Hue a visité le 23 septembre le groupe Beximco - le groupe multi-industriel de premier rang du Bangladesh qui coopère actuellement avec le Vietnam dans le domaine de l'importation de fibres et de la distribution de produits pharmaceutiques.

Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Hue visite le groupe Beximco - le groupe multi-industriel de premier rang du Bangladesh. Photo : VNA

Le dirigeant vietnamien a estimé que les produits pharmaceutiques et textiles étaient deux domaines forts du Vietnam et du Bangladesh et que les deux pays pouvaient également renforcer leur coopération à l'avenir.



Il a également déclaré que le Vietnam produisait la majorité des médicaments destinés à la population et se concentrait sur la production de médicaments pour prévenir et contrôler les maladies tropicales et de médicaments vétérinaires pour répondre aux besoins nationaux, mais que les matières premières devaient encore être importées de l'étranger. Donc, Beximco peut rechercher et coordonner avec des partenaires vietnamiens dans ce domaine et construire une usine au Vietnam.



Les dirigeants du groupe Beximco ont déclaré qu'ils étudieraient et mettraient en œuvre les suggestions de coopération du président de l'Assemblée nationale, s'engageant à accélérer les activités de coopération avec le Vietnam.

Le même jour, Vuong Dinh Hue s’est rendu à l'ambassade du Vietnam et a rencontré la communauté vietnamienne au Bangladesh. Il a hautement apprécié les résultats du travail du personnel de l'ambassade, souhaitant que ses cadres et ses employés poursuivent leurs efforts pour accomplir avec succès les tâches qui leur sont assignées.



Il a souhaité que la communauté vietnamienne du Bangladesh se tourne toujours vers la Patrie et renforce l'amitié traditionnelle entre les deux pays et que la communauté continue à apprendre le vietnamien pour les jeunes générations, à édifier les institutions communautaires et culturelles visant à se connecter et à échanger avec la communauté vietnamienne des autres pays.