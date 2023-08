Le président de l'AN Vuong Dinh Hue entame une visite officielle en Iran

Mardi matin 8 août, le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, est arrivé à l'aéroport de Mehrabad, à Téhéran, entamant sa visite officielle en Iran, ce à l'invitation du président de l'Assemblée consultative islamique d'Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf.

La cérémonie d'accueil du président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue à l'aéroport de Mehrabad, à Téhéran. Photo: VNA

Durant cette visite, Vuong Dinh Hue aura un entretien et des entrevues avec des dirigeants iraniens, participera à diverses activités culturelles, économiques et diplomatiques, rencontrera le personnel de l'ambassade du Vietnam à Téhéran et des représentants de la communauté vietnamienne en Iran.

L'Iran et le Vietnam entretiennent de bonnes relations d’amitié depuis l’établissement de leurs relations diplomatiques le 4 août 1973. La visite officielle de la délégation de l'Assemblée nationale du Vietnam dirigée par son président Vuong Dinh Hue vise à mettre en œuvre la politique étrangère du 13e Congrès du Parti, à consolider et à élargir activement les relations politiques, à promouvoir une coopération efficace et substantielle entre les deux pays dans tous les domaines et par tous les canaux : Parti, Assemblée nationale, gouvernement et échanges entre les peuples ; à renforcer la confiance avec les pays partenaires et les amis traditionnels ; à consolider l'amitié et la coopération avec l'Iran dans les domaines de la politique, de la diplomatie, de l'économie, de la culture, de l'éducation, des sciences et technologies, et de l'agriculture ; à promouvoir une coopération substantielle entre ministères, secteurs et localités des deux pays.

Cette visite se tient également au moment de la célébration du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.