Le président de l'AN Vuong Dinh Huê entame une visite officielle en Hongrie

Le président de l'Assemblée nationale (AN), Vuong Dinh Huê, et une délégation de haut niveau de la législature vietnamienne sont arrivés à l'aéroport Liszt Ferenc de Budapest, la capitale de la Hongrie, dans l'après-midi du 25 juin (heure locale), entamant sa visite officielle à l'invitation du président de l'AN de Hongrie, László Kövér.

Le président de l'Assemblée nationale (AN), Vuong Dinh Huê à l'aéroport Liszt Ferenc de Budapest, la capitale de la Hongrie. Photo : VNA

Vuong Dinh Huê et sa suite ont été accueillis à l'aéroport par le vice-président de l’AN de Hongrie István Jakab, l'ambassadeur de Hongrie au Vietnam Ory Csaba et l'ambassadeur du Vietnam en Hongrie Nguyen Thi Bich Thao, entre autres.

La visite du président de l'AN Vuong Dinh Huê a lieu dans un contexte de bon développement des relations Vietnam-Hongrie après que les deux pays ont élevé leurs relations à un partenariat intégrale lors de la visite en 2018 du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong.

La Hongrie a été très active dans la promotion de la ratification de l'ALE Union européenne (UE)-Vietnam. Il a également été le premier parmi les États membres de l'UE à ratifier l'accord de protection des investissements UE-Vietnam (EVIPA).

Le commerce bilatéral a atteint près de 1,3 milliard de dollars en 2020 et 1,1 milliard de dollars en 2021 malgré l’épidémie de Covid-19. Les deux pays s’efforcent d’augmenter leurs échanges commerciaux de 10% par an.

L'éducation et la formation sont un domaine traditionnel de coopération entre les deux parties, des milliers de Vietnamiens ayant été formés en Hongrie. La nation européenne a été le plus grand fournisseur de bourses pour les étudiants vietnamiens parmi les nations de l'UE. Il prend les mesures nécessaires pour établir un centre culturel hongrois à Hanoï.

Elle s'est engagée à fournir au Vietnam des prêts d'APD d'une valeur de 440 millions d'euros pour la mise en œuvre d'un certain nombre de projets prioritaires au Vietnam.

Les deux organes ont également maintenu l'échange de délégations de haut rang, le partage d'expériences et les échanges entre leurs commissions et groupes d'amitié parlementaires, ainsi qu'une coordination étroite dans les forums interparlementaires régionaux et internationaux comme l'AIPA, l'AIPA, l'UIP, l'APPF, l'ASEP ou APF.

La visite démontre la volonté politique des deux parties de promouvoir la coopération parlementaire, en particulier dans la construction et l'achèvement d'un couloir légal pour faciliter un fonctionnement stable et à long terme pour leurs investisseurs et entreprises, et de promouvoir la coppération dans de multiples domaines.