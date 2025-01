Le président de l'AN Tran Thanh Man rend visite à des familles et travailleurs démunis de Tra Vinh

Le président de l'AN Tran Thanh Man offre des cadeaux aux démunis de Tra Vinh. Photo : VNA

À l’approche du Nouvel An lunaire (Têt), le matin du 11 janvier, le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, accompagné d'une délégation centrale, a rencontré et offert des cadeaux au Centre de conférence de la province de Tra Vinh (Sud) à des familles bénéficiaires des politiques sociales, des familles démunies, des minorités ethniques et des travailleurs en situation difficile.

Tran Thanh Man et sa délégation ont rendu visite aux familles démunies, certaines de minorités ethniques, ainsi qu’aux officiers et soldats du poste de garde-frontière de My Long, situé dans la commune de My Long, district de Cau Ngang.

Le chef de l'organe législatif a salué le travail des gardes-frontières, qui ont assuré avec succès deux missions stratégiques : protéger la Patrie et construire un système de garde-frontière puissant; apporter un soutien aux familles défavorisées.

Lors des rencontres, Tran Thanh Man a demandé aux comités du Parti et aux autorités locales d’accorder une attention particulière aux besoins des groupes les plus vulnérables, notamment les familles démunies et les minorités ethniques.

Le dirigeant a mis en avant les défis auxquels Tra Vinh et le delta du Mékong sont confrontés, où un grand nombre de familles, en particulier parmi les minorités ethniques, vivent encore dans des conditions précaires. Il a insisté sur la nécessité de résoudre ces problèmes rapidement et efficacement.

​À cette occasion, Tran Thanh Man a également félicité Tra Vinh pour ses efforts dans la restructuration économique, avec une croissance impressionnante du PIB provincial de 10,04 % en 2024.Il a exhorté la province à viser une croissance encore plus ambitieuse de 12 à 13 % en 2025, tout en achevant le Plan quinquennal de développement socio-économique 2021-2025.

Il a également insisté sur l'importance de préparer soigneusement les congrès du Parti à tous les niveaux, en vue du Congrès provincial et du 14e Congrès national du Parti.

Tran Thanh Man a appelé les comités du Parti et les autorités locales à intensifier la lutte contre la corruption, les pratiques malsaines et le gaspillage, à renforcer l’édification d’un système politique sain et solide et à améliorer la qualité de vie matérielle et spirituelle des habitants, en mettant l’accent sur le soutien aux groupes vulnérables. - VNA/VI