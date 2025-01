Le président de l'AN Tran Thanh Man rencontre son homologue du Congo

Le président de l'AN Tran Thanh Man (droite) rencontre son homologue du Congo Vital Kamerhe. Photo: VNA

Dans le cadre de la réunion du Bureau de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) et de la Conférence parlementaire sur la coopération francophone en matière d'agriculture durable, de sécurité alimentaire et de changement climatique, le président de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Tran Thanh Man, a reçu le 22 janvier à Can Tho, son homologue de la République démocratique du Congo, Vital Kamerhe.



Le Vietnam prenait en haute considération les relations d'amitié traditionnelles avec la République démocratique du Congo, a affirmé Tran Thanh Man. Il a également apprécié les récentes réalisations économiques et les efforts du Congo pour maintenir la stabilité politique, ce qui a contribué à améliorer sa position dans la région.



Tran Thanh Man a proposé de renforcer la coopération parlementaire entre les deux pays, d'examiner la création d'un groupe parlementaire d'amitié, ainsi que d'intensifier l'échange entre les jeunes et les femmes parlementaires. Il a également souligné l'importance d'une collaboration renforcée dans les forums interparlementaires internationaux et régionaux.



Pour sa part, le président de l'AN de la République démocratique du Congo Vital Kamerhe a exprimé son admiration pour la lutte pour l'indépendance et le développement du Vietnam, un exemple de réussite socio-économique dans la région et dans le monde. Il a hautement apprécié le développement socio-économique du Vietnam ces derniers temps, qui constitue un point positif dans la croissance économique de la région et du monde.



Il a exprimé son souhait d'approfondir les relations bilatérales et a proposé au Vietnam de partager ses expériences dans des domaines comme l'agriculture, la transformation des produits agricoles et l'énergie.



A cette occasion, il a invité le président de l'AN vietnamienne d'effectuer une visite officielle au Congo pour promouvoir une coopération substantielle et globale dans tous les domaines, y compris l'agriculture.



Vital Kamerhe a également suggéré d'étudier la possibilité d'ouvrir des ambassades respectives dans chaque pays. -VNA/VI