Le président de l'AN Tran Thanh Man rencontre le PM kirghize

Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man (droite) et le Premier ministre de la République du Kirghizistan, Adylbek Kasymaliev. Photo : VNA

Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, a rencontré le 6 mars à Hanoï le Premier ministre de la République du Kirghizistan, Adylbek Kasymaliev, en visite officielle au Vietnam du 6 au 7 mars.

Le dirigeant vietnamien a apprécié les résultats de l’entretien entre le Premier ministre Pham Minh Chinh et son homologue kirghize Adylbek Kasimalyev, soulignant que les documents signés créait un cadre pour la promotion d’une coopération au développement globale et efficace. Il s’est déclaré convaincu que cette visite créerait un nouvel élan pour l'amitié traditionnelle et la coopération multiforme et mutuellement bénéfique entre les deux pays.

Tran Thanh Man a affirmé que le Vietnam attachait de l'importance à l'amitié traditionnelle avec le Kirghizistan, estimant le rôle du Kirghizistan dans la région de l'Asie centrale et souhaitait ouvrir de nouvelles directions pour la coopération bilatérale. L’Assemblée nationale du Vietnam continuera, avec le Conseil suprême du Kirghizistan, à contribuer activement aux relations de coopération entre les deux pays, en soutenant les efforts des deux gouvernements, des ministères et des secteurs des deux pays pour améliorer l’efficacité de la coopération.

Il a souligné que les deux pays disposaient encore de potentiels, d'espace et d'avantages complémentaires pour améliorer l'efficacité de leur coopération économique. Il a proposé de promouvoir la coopération dans les domaines du commerce, de l'investissement, du tourisme, des transports, de l'éducation, de la culture, etc., rendant ainsi les relations bilatérales plus approfondies et plus efficaces.

Le Premier ministre kirghize Adylbek Kasymaliev a souligné que le Vietnam était un partenaire d'amitié traditionnel de longue date et important du Kirghizistan en Asie du Sud-Est. Le Kirghizistan souhaite renforcer l'amitié traditionnelle et la coopération multiforme pour le bénéfice mutuel avec le Vietnam et, à travers le Vietnam, promouvoir ses relations avec l'ASEAN et les pays d'Asie du Sud-Est. Le Kirghizistan est prêt à servir de pont entre le Vietnam et les pays d'Asie centrale.

Les deux parties ont convenu que, dans les temps à venir, les deux organes législatifs continueraient à se coordonner étroitement et à se soutenir mutuellement lors des forums parlementaires multilatéraux tels que l'Union interparlementaire (UIP) et la Réunion des présidents des parlements des pays eurasiens (MSEAP) ; à échanger et à soutenir les positions de chacun sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun ; à renforcer les échanges de délégations ; à envoyer des délégations pour participer aux activités parlementaires multilatérales organisées dans chaque pays et développer des initiatives communes lors de ces forums.

Tran Thanh Man a exprimé, à cette occasion, sa gratitude au gouvernement kirghize pour avoir créé les conditions permettant à la communauté vietnamienne de stabiliser sa vie, de s'intégrer dans la communauté locale et de contribuer ainsi au développement socio-économique des deux pays et aux relations Vietnam-Kirghizistan. - VNA/VI