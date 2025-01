Le président de l'AN Tran Thanh Man reçoit le président de l’APF

Le président de l'AN Tran Thanh Man (droite) et le président de l’APF Hilarion Etong. Photo: VNA

Dans le cadre de la réunion du Bureau de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) et de la Conférence parlementaire sur l'agriculture durable, la sécurité alimentaire et la lutte contre le changement climatique, le président de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Tran Thanh Man, a reçu le 21 janvier à Can Tho le président de l'APF, Hilarion Etong, également premier vice-président de l'AN du Cameroun.

Tran Thanh Man a salué le rôle d'Hilarion Etong à la tête de l'APF, en particulier à l'approche d'une nouvelle étape de développement, où l'APF affirme de plus en plus son rôle dans la promotion de la diplomatie parlementaire, la mise en œuvre de programmes de coopération interparlementaire et de plans d'action pour réaliser le cadre stratégique pour la période 2020-2030. Il a exprimé le souhait que Hilarion Etong soutienne les activités de la section vietnamienne de l'APF, y compris l'adoption de la Déclaration de Can Tho. Ce document officiel vise à promouvoir la coopération francophone dans les domaines de l'agriculture durable, la sécurité alimentaire et la lutte contre le changement climatique.

De son côté, Hilarion Etong a félicité le Vietnam pour l'organisation minutieuse de la réunion du Bureau de l'APF et de la Conférence parlementaire, tout en reconnaissant l'importance des trois thèmes abordés pour le développement des nations. Il s'est dit convaincu que la Déclaration de Can Tho serait approuvée avec un large soutien et s'est engagé à promouvoir son adoption dans les mécanismes officiels de l'APF.

Lors de la rencontre, Tran Thanh Man a souligné l'importance des relations traditionnelles entre le Vietnam et le Cameroun. Il a félicité le Cameroun pour ses réalisations économiques, en tant que principale économie d'Afrique centrale et moteur de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC).

Il a proposé aux deux parties de collaborer étroitement pour approfondir les relations de coopération multiforme entre les deux pays, en particulier dans les domaines économique, commercial, agricole et des investissements.

Tran Thanh Man a appelé à une reprise rapide des négociations sur les accords bilatéraux, notamment ceux sur la promotion et la protection des investissements et la non-double imposition, créant ainsi un cadre juridique favorable à la coopération bilatérale. Il a également évoqué la possibilité de rechercher des financements pour des projets de développement agricole tripartites au Cameroun.

La coopération parlementaire représente un canal essentiel dans les relations bilatérales et multilatérales, a déclaré Tran Thanh Man. Il a appelé à accroître l'échange de délégations de haut niveau entre les dirigeants ainsi que les agences spécialisées des deux AN, à promouvoir les échanges entre parlementaires des deux pays. -VNA/VI