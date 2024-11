Le président de l'AN Tran Thanh Man part pour une visite officielle au Cambodge. Photo: VNA

Le président de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam Tran Thanh Man, à la tête d'une délégation de haut rang du Parti et de l'État vietnamiens, a quitté Hanoi pour effectuer une visite officielle au Cambodge et participer à la 12e assemblée générale de la Conférence internationale des partis politiques asiatiques (ICAPP) et à la 11e session plénière du Parlement international pour la tolérance et la paix (IPTP) du 21 au 24 novembre 2024.

Cette visite est effectuée à l'invitation du président du Parti du peuple cambodgien (PPC) Samdech Techo Hun Sen, de la présidente de l'AN cambodgienne Samdech Khuon Sudary et du président du Comité permanent de la Conférence internationale des Partis politiques asiatiques (ICAPP), Chung Eui-yong.

Il s'agit de la première visite officielle au Cambodge de Tran Thanh Man en tant que président de l'AN du Vietnam. Cette visite revêt une grande importance, affirmant la politique étrangère définie lors du 13e Congrès du Parti, qui accorde une haute priorité aux relations de "bon voisinage, d'amitié traditionnelle, de coopération intégrale, durable et à long terme" avec le Cambodge. Elle reflète également la confiance et les liens étroits entre les dirigeants de haut niveau des deux pays, ainsi qu'entre le président de l'AN vietnamienne et les dirigeants de haut niveau du Cambodge.

La visite vise également à faire entrer les relations Vietnam-Cambodge dans une nouvelle étape de développement, basée sur l'égalité, le bénéfice mutuel, la coopération efficace et le respect des intérêts réciproques. Elle a pour objectif de définir des orientations et des mesures majeures pour renforcer l'efficacité et créer de nouvelles dynamiques dans la coopération économique, tout en intensifiant les liens entre les deux pays dans les temps à venir. Elle contribuera également à consolider la confiance stratégique et approfondir les relations bilatérales, à promouvoir la coopération interparlementaire. Par ailleurs, elle favorisera les échanges et les contacts entre les commissions et les groupes parlementaires d'amitié des deux pays, tout en intensifiant la coordination sur les forums interparlementaires régionales et internationales.

La participation du président de l'AN Tran Thanh Man à la 12e assemblée générale de l'ICAPP vise à promouvoir la participation active du Parti communiste du Vietnam au sein de cette organisation. Elle reflète ses efforts pour promouvoir ses relations avec les partis politiques asiatiques, s'impliquer dans les grandes questions régionales et consolider les liens entre le Parti communiste du Vietnam et le Parti du Peuple Cambodgien (PPC). Cette présence souligne également le respect et la considération du Vietnam envers les dirigeants cambodgiens.

En parallèle, Tran Thanh Man participera également à la 11e session plénière de l'IPTP en tant qu'invité spécial du pays hôte. Cette participation témoigne du soutien et de la bonne volonté du Vietnam envers le Cambodge, en particulier pendant sa présidence de l'IPTP. Elle contribue à renforcer les relations d'amitié traditionnelles et la coopération globale entre les deux Assemblées nationales et, plus largement, entre les deux nations. -VNA/VI