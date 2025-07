Le président de l'AN Trân Thanh Mân et son épouse entament une visite officielle au Maroc

Le président de l'AN du Vietnam Trân Thanh Mân et son épouse sont arrivés à l'aéroport de Salé Rabat. Photo: VNA

Dans la soirée du 24 juillet (heure locale), le président de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Trân Thanh Mân, accompagné de son épouse Nguyên Thi Thanh Nga et d'une délégation de haut niveau, est arrivé à Rabat, capitale du Royaume du Maroc, entamant une visite officielle du 24 au 27 juillet 2025.

À l'aéroport de Salé Rabat, la délégation vietnamienne a été accueillie par le président de la Chambre des représentants du Maroc, Rachid Talbi Alami, des membres de cette Chambre et l'ambassadrice du Vietnam au Maroc, Lê Kim Quy. Peu après, Trân Thanh Mân a eu une brève réunion avec Rachid Talbi Alami.

Le président de l'AN du Vietnam Trân Thanh Mân a eu une brève réunion avec le président de la Chambre des représentants du Maroc Rachid Talbi Alami. Photo: VNA

Les relations diplomatiques entre le Vietnam et le Maroc ont été établies en 1961 et reprises en 1991 après une interruption de 30 ans. Depuis 2004, la coopération bilatérale a enregistré de nombreux résultats positifs, notamment dans l'économie. Le commerce bilatéral croît en moyenne de 13 à 14 % par an, passant de 169,2 millions de dollars en 2017 à plus de 300 millions de dollars en 2024. Le Vietnam exporte principalement vers le Maroc des produits électroniques, du café, du poivre, du textile, des tissus et des fibres, tandis qu'il en importe des aliments pour animaux et des engrais.

Sur le plan parlementaire, les deux parties entretiennent des relations étroites, avec un accord de coopération signé lors de la visite officielle au Vietnam du président de la Chambre des représentants du Maroc, Habib El Malki, en décembre 2017.

Les échanges de délégations et les contacts entre commissions et organes parlementaires sont régulièrement maintenus. Les deux parties maintiennent des contacts et des consultations dans les forums multilatéraux telles que l'Union interparlementaire (UIP) et l'Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF). Grâce au soutien du Vietnam, alors président de l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA) en 2020, le Parlement du Maroc a été admis comme observateur de cette organisation en septembre 2020.

Dans le cadre de sa visite, le président de l'AN Trân Thanh Mân rencontrera les dirigeants marocains, coprésidera un forum sur les politiques juridiques pour promouvoir la coopération économique, commerciale et d'investissement. Il rencontrera également le président du Groupe d'amitié parlementaire Maroc - Vietnam et le président de l'Association d'amitié Maroc - Vietnam, ainsi que le personnel de l'ambassade et la communauté des Vietnamiens au Maroc.

Il s'agit de la première visite officielle au Maroc d'un haut dirigeant vietnamien depuis six ans. Elle devrait insuffler un nouvel élan aux relations bilatérales, en particulier dans les domaines du commerce, de l'investissement, de l'agriculture et du tourisme, avec l'objectif de porter les échanges commerciaux à 500 millions de dollars dans les années à venir. -VNA/VI