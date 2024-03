Le président de l'AN salue les contributions des femmes députées

Le président de l'Assemblée nationale (AN), Vuong Dinh Hue, a rencontré des députées à plein temps de l'AN, des dirigeantes et des responsables du Bureau de l'AN et de l'Institut de recherche législative, à l'occasion du 114e anniversaire de la Journée internationale de la femme et le 1.984e anniversaire du soulèvement des Hai Ba Trung (les sœurs Trung).

Lors de la rencontre. Photo : VNA

Dans son discours, le président de l'AN Vuong Dinh Hue a déclaré que les résultats positifs des récentes activités de l'Assemblée législative, en particulier celles de la première moitié de son 15e mandat, provenaient en partie des efforts incessants et des contributions significatives des femmes députées, dirigeantes, fonctionnaires et employées du Bureau et de l’Institut de recherche législative de l'AN..

Soulignant une étape remarquable, il a souligné que le 15e mandat de l'Assemblée nationale a connu la plus forte proportion de femmes députés au cours des dix derniers mandats, atteignant 30,26 %. Cette réalisation a suscité les éloges de nombreux organes parlementaires du monde entier.

Il a salué les femmes députés pour avoir étudié activement les documents, exprimé des opinions de qualité et perspicaces lors des réunions de l'AN, et exploité leurs atouts pour mieux mettre en œuvre les politiques d'égalité des sexes.

Selon lui, ils ont organisé de nombreuses activités pratiques qui ont servi de plateforme pour partager leurs expériences en matière de compétences parlementaires et apprendre de leurs homologues étrangers dans les forums multilatéraux et bilatéraux.

A cette occasion, il a appelé à saisir pleinement la Résolution du Bureau politique sur le travail des femmes pendant l'industrialisation et la modernisation du pays, la directive du Secrétariat du Comité central du Parti sur la poursuite du renforcement du travail des femmes dans la nouvelle situation, tout en mettant en œuvre efficacement la stratégie nationale sur l'égalité des sexes pour la période 2021-2030.

En conclusion de son discours, il a estimé que les femmes députées s'appuieront sur les réalisations passées et apporteront une contribution encore plus grande aux activités de l'AN, en vue de célébrer le 80e anniversaire de l'AN vietnamienne en 2026. - VNA/VI