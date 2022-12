Le président de l'AN s'entretient avec les dirigeants du Parlement australien

Le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, a affirmé que sa visite en cours en Australie vise à approfondir davantage le partenariat stratégique et la coopération entre les deux législatures, non seulement bilatéralement mais également lors de forums multilatéraux, en vue de célébrer le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et l'Australie l'année prochaine.



Vuong Dinh Hue en visite officielle en Australie du 30 novembre au 3 décembre, a déclaré lors de ses entretiens avec la présidente du Sénat Sue Lines et le président de la Chambre des représentants Milton Dick à Canberra le 30 novembre.

Le présidetn de l'AN Vuong Dinh Hue lors de l'entretien avec la présidente du Sénat Sue Lines et le président de la Chambre des représentants Milton Dick à Canberra le 30 novembre. Photo : VNA

Les deux parties ont partagé le point de vue selon lequel le partenariat stratégique Vietnam-Australie s'est développé de manière constante, pratique, efficace et uniforme dans tous les domaines, de la politique, des relations extérieures, de l’économie, du commerce, de l’investissement, de la défense et la sécurité, à l'éducation, l'agriculture et le travail.



En particulier, l'échange de délégations et de rencontres de haut niveau a été maintenu régulièrement tandis que les mécanismes de coopération bilatérale ont été déployés de manière flexible, en ligne ou en personne. Le commerce bilatéral a dépassé pour la première fois les 10 milliards de dollars pour atteindre 12,4 milliards de dollars en 2021 et 13,4 milliards de dollars au cours des dix premiers mois de cette année. En septembre, l'Australie avait investi dans 577 projets évalués à 1,97 milliard de dollars au Vietnam.



Vuong Dinh Hue a remercié l'Australie d'avoir augmenté l'offre d'aide publique au développement au Vietnam de 18% à 93 millions de dollars australiens (62,5 millions de dollars américains) au cours de l'exercice 2022-2023, ainsi que d'avoir aidé le Vietnam dans la lutte contre le COVID-19 en faisant don de 26,4 millions de doses de vaccin aux adultes et aux enfants via des canaux bilatéraux et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), ainsi que d'autres fournitures médicales.



Les deux parties ont convenu de faciliter les visites de haut niveau via les canaux du Parti, de l'État, du parlement et les échanges entre les peuples, d'organiser conjointement des activités pour célébrer le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques en 2023 et d'accélérer la mise en œuvre du plan bilatéral de Action pour la période 2020-2023 et autres accords.



Les deux pays renforceront leur collaboration dans les domaines de la défense, la -sécurité, de l'agriculture, de l'éducation, de la formation, du tourisme et de la culture tout en élargissant leur coopération dans de nouveaux domaines tels que la réponse au changement climatique, la croissance verte, la transition énergétique, la transformation numérique et l'économie numérique.



Comme la marge de coopération économique reste grande, les dirigeants ont estimé que les deux législatures faciliteront l'échange de marchandises, en particulier en ouvrant la porte aux produits agricoles de l'autre, en élargissant et en accédant aux marchés pour leurs entreprises, travailleront en étroite collaboration avec les agences compétentes pour mettre en œuvre efficacement le plan d'action 2021-2025 dans le cadre de la stratégie d'engagement économique renforcé Vietnam-Australie (EEES).



Milton Dick a promis d'encourager les sociétés et entreprises australiennes à accroître leurs investissements au Vietnam dans des domaines de leur force tels que les énergies renouvelables, les infrastructures, les télécommunications, la finance, la banque, la fabrication, les services, l'éducation, le tourisme, l'agriculture de haute technologie, la réponse au changement climatique, la science, la technologie, la chaîne d'approvisionnement, l’exploitation minière et l’aviation.



Le dirigeant vietnamien a suggéré à l'Australie de créer les conditions permettant aux entreprises vietnamiennes d'augmenter les investissements dans le pays dans les domaines de l'agriculture, des mines et de l'aviation, tout en accélérant la délivrance de visas aux travailleurs agricoles vietnamiens pour travailler en Australie.



Il a également proposé à l'Australie d'aider le Vietnam à remplir ses engagements de zéro émission nette d'ici 2050 pris lors de la 26e Conférence des Parties des Nations Unies sur les changements climatiques (COP26), et de poursuivre la coopération et l'approvisionnement stable en charbon et en gaz naturel liquéfié pour aider le Vietnam à assurer la sécurité énergétique.

Les dirigeants des deux organes législatifs des deux pays signent un accord de coopération entre l'AN vietnamienne et le Parlement australien. Photo : VNA

Les dirigeants ont exprimé leur satisfaction quant à la coordination étroite entre le Vietnam et l'Australie sur les questions d'intérêt commun dans les forums et organisations internationales, notamment les Nations Unies, l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et le Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC).

A cette occasion, Vuong Dinh Hue a remercié l'Australie pour son soutien au Vietnam en sa qualité de vice-président de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies représentant l'Asie-Pacifique et membre du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour le mandat 2023-2025.

Il a également convenu avec les dirigeants australiens de soutenir la transformation du partenariat stratégique bilatéral en un partenariat stratégique intégral lorsque les procédures pertinentes seront achevées au profit des peuples des deux nations et pour la paix, la coopération et le développement dans la région.

Dans un avenir proche, ils se sont engagés à poursuivre l'échange de visites des hauts responsables des deux organes législatifs, à intensifier le partage d'expérience en matière de législation et de contrôle, à créer des conditions favorables au fonctionnement des groupes parlementaires d'amitié des deux pays, à ordonner aux ministères, agences, localités et entreprises de mettre en œuvre les accords signés, à maintenir la consultation, la coordination et le soutien mutuel dans les mécanismes de coopération multilatérale, lors des forums parlementaires régionaux et mondiaux tels que l'Union interparlementaire (UIP) et le Forum parlementaire Asie-Pacifique (APPF), apportant ainsi des contributions positives au maintien de la paix, de la stabilité, de la coopération et de la développement dans la région et dans le monde.

Le président de l'AN Vuong Dinh Hue a suggéré que le Parlement australien continue d'aider et de créer des conditions favorables pour que la communauté vietnamienne en Australie puisse stabiliser sa vie, bien s'intégrer dans la société d'accueil et servir de passerelle pour les liens entre les deux pays.

À l'occasion, Vuong Dinh Hue a invité la présidente du Sénat Sue Lines et le président de la Chambre des représentants Milton Dick à se rendre au Vietnam à un moment opportun.

A l’issue de l’entretien, les dirigeants ont signé un accord de coopération entre l'AN vietnamienne et le Parlement australien avec de nouveaux contenus de coopération de grande envergure.