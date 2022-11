Le président de l'AN s'entretient avec le président du Sénat des Philippines

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam (AN) Vuong Dinh Huê s’est entretenu le 23 novembre à Manille avec le président du Sénat des Philippines, Juan Miguel Zubiri.

Vuong Dinh Hue a hautement apprécié l'adoption d'une résolution par le Sénat et la Chambre des représentants philippins visant à renforcer les liens entre les deux pays, affirmant qu'il s'agissait d'un événement historique dans les relations législatives bilatérales.

Estimant que le commerce bilatéral est actuellement un point positif dans les relations entre les deux pays, les deux parties ont convenu de renforcer la coopération dans l'investissement, le commerce du riz, l'agriculture, la sécurité maritime... et de continuer à considérer la coopération en matière de défense et de sécurité comme un pilier des relations entre les deux pays.

Remerciant le Vietnam en tant qu'un fournisseur stable de riz pour les Philippines, aidant le pays à assurer la sécurité alimentaire, le président du Sénat des Philippines a espéré que son pays devrait exporter plus de produits au Vietnam pour équilibrer la balance commerciale dans le contexte où les Philippines connaissaient un déficit commercial avec le Vietnam.

Les deux dirigeants ont hautement apprécié les relations de coopération entre les organes législatifs des deux pays tant au niveau bilatéral que multilatéral, affirmant le rôle central de la coopération parlementaire dans le renforcement des relations bilatérales et multilatérales entre les deux pays.

Ils ont convenu de continuer à maintenir l'échange de délégations, la consultation, la coordination et le soutien mutuel dans les mécanismes de coopération multilatérale ; renforcer le partage d'expériences entre les Commissions sur les travaux législatifs et de contrôle.

Les deux parties ont souligné la nécessité de se coordonner activement pour renforcer la solidarité, la position et la centralité dans la gestion des défis de sécurité traditionnels et non traditionnels actuels, notamment la sécurité maritime, la lutte contre les catastrophes naturelles, la réponse au changement climatique... Le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Huê a suggéré aux deux parties d’organiser des séminaires et des forums pour discuter de la coopération dans ce domaine.

Vuong Dinh Huê a également suggéré aux deux pays de maintenir la position de l'ASEAN, mettre effectivement en œuvre la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale et s'orienter vers l'achèvement du Code de conduite en Mer Orientale, sur la base de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982.

A cette occasion, le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue a cordialement invité le président du Sénat Juan Miguel Zubiri à se rendre prochainement au Vietnam. L’invitation a été acceptée avec plaisir. -VNA/VI