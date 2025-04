Le président de l'AN rend hommage aux héros tombés au combat dans la province de Quang Tri

Le président de l'Assemblée nationale (AN), Tran Thanh Man, a offert de l'encens et des fleurs au cimetière national des martyrs de Truong Son et au cimetière national des martyrs de la route 9, dans la province centrale de Quang Tri, à l'occasion du 50e anniversaire de la réunification nationale (30 avril 1975-2025).

Le président de l’AN Tran Thanh Man a exprimé sa profonde gratitude et son profond respect pour les immenses sacrifices des héros tombés au combat, qui ont donné leur jeunesse, combattu courageusement et sacrifié leur vie pour l'indépendance et la liberté de la nation, ainsi que pour le bonheur du peuple.

Tran Thanh Man et sa suite se sont engagés à vivre, apprendre et travailler de manière à honorer les sacrifices consentis par le peuple et les soldats à travers le pays. Ils ont souligné leur engagement à se concentrer sur le succès de la neuvième session de l'Assemblée nationale, notamment en s'efforçant d'amender et de compléter la Constitution de 2013 et les lois connexes, ouvrant ainsi la voie au développement du pays dans la nouvelle ère.

Le cimetière national des martyrs de Truong Son, situé dans la commune de Linh Truong, district de Gio Linh, province de Quang Tri, abrite les sépultures de plus de 10 000 martyrs, principalement de la 559e brigade du corps d'armée de Truong Son, qui ont sacrifié leur vie durant la résistance anti-américaine.

Le cimetière national des martyrs de la Route 9, situé dans la ville de Dong Ha, province de Quang Tri, abrite les sépultures de plus de 10 800 soldats tombés au combat dans tout le pays, qui ont combattu, servi au combat et sacrifié héroïquement leur vie sur le front de la Route 9, sur le champ de bataille de Quang Tri et au Laos pendant la guerre. - VNA/VI