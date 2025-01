Le président de l'AN rend hommage à Hô Chi Minh en son temple sur la montagne Ba Vi. Photo: VNA

Le président de l'Assemblée nationale (AN), Tran Thanh Man, accompagné d'une délégation de dirigeants actuels et anciens du Parti et de l'État, a offert de l'encens en hommage au président Ho Chi Minh dans son temple sur la montagne Ba Vi, dans le parc national éponyme, en banlieue de Hanoi, le 18 janvier.

Cette visite s'inscrivait dans le cadre des célébrations du 95e anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam (PCV) (2 février 1930-2025) et de la préparation de la fête du Nouvel An lunaire (Têt).

La délégation comprenait notamment le vice-Premier ministre Tran Hong Ha et la vice-présidente de l'AN Nguyen Thi Thanh. Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), le chef de l'État, Luong Cuong, le Premier ministre, Pham Minh Chinh, ainsi que l'ancien président de l'Assemblée nationale, Nguyen Sinh Hung, ont envoyé des fleurs pour exprimer leur hommage au président Ho Chi Minh.

Lors de la cérémonie, les membres de la délégation ont rappelé les immenses contributions du président Ho Chi Minh, fondateur et guide du Parti, qui a consacré sa vie à la nation, au peuple, aux idéaux communistes, à l'indépendance et à la liberté nationales, ainsi qu'à la paix et à la justice dans le monde.

Ils se sont engagés, aux côtés de l'ensemble du Parti, du peuple et des forces armées, à poursuivre l'étude et la mise en œuvre des enseignements, de l'idéologie, de la moralité et du mode de vie du président Ho Chi Minh.

Réaffirmant leur détermination, ils ont promis de renforcer l'esprit d'unité, de responsabilité et d'innovation, afin de réaliser les objectifs fixés par la résolution du 13e Congrès national du Parti.

Ils ont également souligné leur volonté de bien préparer l'organisation du 14e Congrès national du Parti, ouvrant ainsi une nouvelle ère dans laquelle le Vietnam se hissera aux côtés des nations les plus développées du monde, conformément aux aspirations du président Ho Chi Minh.- VNA/VI