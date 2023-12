Le président de l'AN rencontre les ambassadeurs et les chefs des agences de représentation à l'étranger

Le président de l'Assemblée nationale (AN), Vuong Dinh Huê, a tenu le 21 décembre à Hanoï une séance de travail avec une délégation des représentations vietnamiennes à l'étranger conduite par le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son, dans le cadre de la 32e Conférence national e diplomatique.

Le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Huê, rencontre une délégation des représentations vietnamiennes à l'étranger. Photo : VNA

S'exprimant lors de l'événement, le président de l’AN Vuong Dinh Hue a déclaré que le travail diplomatique avait permis d'obtenir de nombreux résultats significatifs, tant au niveau bilatéral que multilatéral, devenant ainsi un point positif parmi les réalisations globales du pays ces dernières années.

Les activités diplomatiques de l'AN, en particulier celles du président et des vice-présidents, ont élevé la diplomatie parlementaire au rang d'un canal privilégié des relations extérieures et d'une source de force pour approfondir la coopération avec d'autres pays de manière profonde et efficace ; renforcer la position internationale du pays, notamment dans les domaines politique, diplomatique, socio-économique et scientifique. En outre, ces efforts ont mobilisé des ressources extérieures pour contrôler la pandémie de COVID-19 et élargir la coopération économique, commerciale et d'investissement, a-t-il ajouté.

Il a demandé aux ambassadeurs et aux chefs des agences de représentation diplomatique de continuer à construire un secteur diplomatique professionnel, complet et moderne, renforçant ainsi la réputation et la position du Vietnam sur la scène internationale.

Le président de l'Assemblée nationale (AN), Vuong Dinh Huê. Photo : VNA

L'AN vietnamienne et ses dirigeants continueront d'accorder la priorité absolue au secteur diplomatique lors de l'examen et des décisions sur les questions relevant de leur compétence, dans le but de garantir que la position mondiale de la diplomatie vietnamienne s'améliore de plus en plus, en s'alignant sur le « potentiel, la fortune, la position sans précédent et le prestige international" du pays, comme l'a souligné le 13e Congrès national du Parti, a-t-il déclaré.

Le ministre Bui Thanh Son a déclaré qu'en plus de participer aux activités de la 32ème Conférence diplomatique, les ambassadeurs travailleront activement avec les ministères, les agences, les localités et les entreprises pour collecter des informations et des suggestions spécifiques, accomplissant ainsi les tâches diplomatiques confiées par le Parti et l'État, et répondant au mieux aux exigences de développement du pays. - VNA/VI