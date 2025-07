Le président de l'AN rencontre la communauté vietnamienne en Suisse

Le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, et son épouse, Nguyen Thi Thanh Nga, ont rencontré la communauté vietnamienne en Suisse le 27 juillet (heure locale) à Genève. Photo : VNA

Lors de cette rencontre, l'ambassadeur Mai Phan Dung, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies (ONU), de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et d'autres organisations internationales à Genève, a déclaré que malgré une charge de travail importante et des incertitudes mondiales croissantes, les missions diplomatiques vietnamiennes en Suisse bénéficiaient d'une reconnaissance croissante de la communauté internationale. Certaines d'entre elles considèrent le Vietnam comme un modèle de développement socio-économique durable, avec une politique étrangère proactive d'intégration internationale, de multilatéralisation, de diversification et de paix, en particulier dans le contexte mondial instable actuel.



L'ambassadeur Mai Phan Dung a indiqué que la communauté vietnamienne en Suisse comptait environ 10 000 personnes. Elle restait patriotique, unie et engagée à préserver l'identité culturelle vietnamienne. De nombreux membres de la communauté sont des professionnels accomplis, notamment des médecins, des professeurs et des experts, travaillant dans des institutions suisses de premier plan et des organisations internationales à Genève. Cette précieuse ressource intellectuelle joue un rôle essentiel dans la promotion de la coopération scientifique, éducative et technologique entre le Vietnam et la Suisse. Les autorités suisses ont régulièrement salué la forte intégration de la communauté et ses contributions positives à la société locale.

Les représentants de la communauté vietnamienne ont exprimé leur fierté pour les progrès de leur pays et leur confiance dans la direction du Parti. Ils ont salué les réformes administratives du gouvernement et ont proposé un soutien accru à l'enseignement du vietnamien à l'étranger, une délivrance plus rapide des passeports et cartes d'identité électroniques, et de meilleures opportunités pour les jeunes intellectuels en Suisse de contribuer au développement du Vietnam.



El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, su esposa, el personal las misiones diplomáticas y miembros de la comunidad vietnamita en Suiza. (Fuente: VNA)

Le président de l'Assemblée nationale Tran Thanh Man et son épouse, Nguyen Thi Thanh Nga, ont rencontré le personnel des représentations vietnamiennes et la communauté vietnamienne en Suisse le 27 juillet (heure locale) à Genève. Photo : VNA



Le président de l’AN Tran Thanh Man a transmis les salutations et les meilleurs vœux du secrétaire général du Parti, Tô Lam, du président de l'État, Luong Cuong, et du Premier ministre, Pham Minh Chinh, à l'ensemble du personnel de l'ambassade et aux expatriés vietnamiens en Suisse.



Informant la communauté des réalisations du Vietnam après près de 40 ans de Doi moi (Renouveau), le président de l'AN a souligné que la stabilité macroéconomique, la maîtrise de l'inflation, le bien-être social et la sécurité nationale du pays ont été maintenues. En 2024, le PIB du Vietnam a progressé de 7,09 %, les 15 principaux objectifs ayant été atteints ou dépassés. Le PIB a atteint environ 470 milliards de dollars et le revenu par habitant a dépassé 4 700 dollars, plaçant le Vietnam parmi les 35 premières économies mondiales.



Il a également informé les participants des réformes administratives en cours au Vietnam, notamment la simplification du système politique. Le 1er juillet, le Vietnam a officiellement mis en place un modèle d'administration locale à deux niveaux, avec 34 provinces et 3 321 communes. Ce système vise à rapprocher l'administration de la population et à simplifier les procédures pour les citoyens et les entreprises.



L'AN a également récemment approuvé une politique d'investissement dans la ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud, les réseaux ferroviaires urbains de Hô Chi Minh-Ville et de Hanoï, ainsi que dans d'autres projets clés essentiels au développement national. Le Parti a notamment publié quatre résolutions stratégiques, tandis que l'Assemblée nationale a adopté des résolutions et amendé de nombreuses lois connexes afin d'institutionnaliser rapidement les politiques du Parti.



Il a exhorté les ambassadeurs et les missions diplomatiques vietnamiens à promouvoir davantage les politiques du Parti et les lois de l'État auprès du peuple, en particulier les politiques et stratégies innovantes récemment adoptées, tout en continuant à prêter attention aux difficultés rencontrées et à les résoudre rapidement.



Il a également demandé aux ministères et secteurs concernés de collaborer avec leurs homologues suisses pour examiner la mise en œuvre des accords et documents de coopération existants, afin d'en garantir une exécution plus efficace à l'avenir.



Il a exprimé l'espoir que la communauté vietnamienne en Suisse continuera de promouvoir le patriotisme et la solidarité, et de renforcer ses liens avec ses partenaires locaux dans des domaines tels que l'économie, le commerce, l'investissement, la culture, l'éducation et la santé. - VNA/VI