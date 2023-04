Le président de l'AN rencontre la communauté vietnamienne en Argentine

Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Hue. Photo : VNA

Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Hue, a rencontré le 25 avril (heure locale) des responsables et le personnel de l'ambassade et de la communauté vietnamienne en Argentine, à l’occasion de sa visite officielle dans ce pays.

L'ambassadeur du Vietnam en Argentine et en Uruguay, Duong Quoc Thanh, a précisé qu'au cours des dernières années, l'ambassade avait bien rempli les tâches qui lui avaient été assignées, contribué activement aux affaires étrangères et servi de pont entre les deux pays. En 2023, l'ambassade se concentre sur l'organisation d'activités pour célébrer le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l'Argentine, et le 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l'Uruguay.

Informant des résultats remarquables de sa visite officielle en Argentine, Vuong Dinh Hue a souligné que les dirigeants argentins avaient hautement apprécié cette visite. Il s'agit de la première visite d'un haut dirigeant vietnamien en Argentine en 13 ans.

Il a souhaité que les Vietnamiens en Argentine apprennent bien l'espagnol car c'était une langue populaire dans le monde pour les aider à s'intégrer au pays d'accueil. Il leur a demandé de préserver aussi la langue et la culture vietnamienne.

Actuellement, le Vietnam et l'Argentine mènent des discussions pour exporter davantage de produits vietnamiens en Argentine. De nombreuses entreprises vietnamiennes sont actuellement très développées, ont des potentiels et sont capables d'investir à l'étranger, d’élargir leurs activités de développement économique. Par conséquent, le président de l'Assemblée nationale a suggéré à l'ambassade de persévérer dans la promotion de la coopération économique, commerciale et d'investissement entre les deux pays. Lorsque la coopération dans ces domaines augmentera, la demande accrue de voyages créera des conditions favorables à l'ouverture de vols directs entre les deux pays.

Vuong Dinh Hue a fait savoir que l'Assemblée nationale était en train de revoir le système juridique pour créer davantage les conditions favorables aux Vietnamiens qui vivaient loin du pays. Dans l’immédiat, lors de sa prochaine 5e session, l’Assemblée nationale modifiera certains articles de la Loi sur la sortie et l'entrée des citoyens vietnamiens et de la Loi sur l'entrée, la sortie, le transit et le séjour des étrangers au Vietnam.

Le même jour, le présidente de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, a remis la médaille de l'amitié de l'État du Vietnam à l'Institut culturel Argentine-Vietnam (ICAV) et à sa présidente, Poldi María Sosa.