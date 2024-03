Le président de l'AN reçoit une délégation du Conseil d'affaires États-Unis-ASEAN

Le président de l'Assemblée nationale (AN), Vuong Dinh Huê, a reçu le 20 mars à Hanoï une haute délégation du Conseil d'affaires États-Unis-ASEAN (USABC), affirmant que le Vietnam considérait les États-Unis comme son partenaire le plus important, notamment dans les domaines économique et commercial.

Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Huê (3e à droite) et des membres de la haute délégation du Conseil d'affaires États-Unis-ASEAN. Photo : VNA

Le Vietnam est prêt à développer un partenariat stratégique intégral avec les États-Unis sur la base du respect de l'indépendance, de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et des institutions politiques de chacun, a-t-il ajouté.

Le président de l'AN a apprécié les entreprises américaines pour leur soutien au Vietnam pour atteindre ses objectifs de réduction des émissions de carbone et mettre en œuvre ses engagements en matière de changement climatique ainsi que leur contribution à la formation de ressources humaines de haute qualité pour le Vietnam et à la construction de parcs industriels à faible émission de carbone.

Il a souhaité que les entreprises puissent promouvoir leur rôle dans la fourniture d'informations objectives, contribuant à la promotion de la reconnaissance par la partie américaine du statut de l'économie de marché du Vietnam.

Le président de l'AN a demandé à l'USABC et à ses entreprises membres de faire des recommandations à l'AN et au gouvernement du Vietnam sur les solutions politiques et juridiques pour améliorer davantage l'environnement des investissements et éliminer les barrières et les obstacles pour les investisseurs américains.

Le Vietnam encourage les entreprises américaines à accroître leurs investissements et leur coopération avec les entreprises vietnamiennes dans les domaines comme la transformation verte, l'énergie propre, les énergies renouvelables, les infrastructures de transport, l'économie numérique et la haute technologie, la santé, l'électronique - semi-conducteurs, la logistique...

Les entreprises l'USABC devrait renforcer l'investissement, le soutien financier, l’envoi d’experts... pour assister les start-up, les projets créatifs, les projets utilisant la technologie moderne, de haute valeur ajoutée et de haute compétitivité, apportant des bénéfices à toutes les parties.

Vuong Dinh Hue a souhaité que l'USABC continue à promouvoir son rôle de passerelle pour encourager le gouvernement et le Congrès américains à renforcer la coopération avec l'Assemblée nationale du Vietnam, notamment la création d'un groupe de parlementaires américains amicaux avec le Vietnam et partager des informations sur les visites des députés américains au pays.

Des représentants des entreprises américaines dans les domaines tels que technologie, transport, automobile, énergie, santé, services financiers, agriculture, alimentation, logistique, hôtellerie, ... ont partagé les résultats de leurs investissements au Vietnam ces derniers temps et énoncé quelques propositions et recommandations liées aux mécanismes et aux politiques du Vietnam.

Présent à la rencontre, le PDG de l’USABC, Ted Osius, a affirmé l'engagement d’entreprises américaines pour réaliser le partenariat stratégique intégral Vietnam-.États-Unis. En accord avec le partage du président de l'AN du Vietnam sur les domaines d'investissement actuels, Ted Osius a précisé que les deux parties partageaient des points communs dans les domaines prioritaires de développement.

Concernant la reconnaissance par les États-Unis du statut d'économie de marché du Vietnam, Ted Osius a déclaré que l’USABC avait fourni des preuves de l'économie de marché du Vietnam, formulé des recommandations et les avait rapporté au Département américain du Commerce.

Ted Osius a soulevé deux points : instructions visant à éviter la double imposition sur le commerce électronique et les plateformes numériques ; et orientations politiques sur la coopération avec les PME du secteur privé et le partenariat public-privé.

Parmi les domaines de coopération mentionnés lors de cette rencontre entre les dirigeants de l’USABC et M. Hue, l'énergie se démarque. Abordant ce contenu, le dirigeant vietnamien a déclaré que dans le domaine de l'énergie, la priorité absolue est la sécurité énergétique et a ajouté que le Vietnam avait rejoint le mécanisme de transition énergétique juste.

Il a souhaité que les entreprises américaines coopèrent dans le transfert de la technologie du stockage électrostatique, et a proposé que le l’USABC recherche un mécanisme de coopération pour le transfert de technologie pour le développement énergétique en général, et l'énergie éolienne et l'énergie solaire, en particulier.

Annonçant que l'AN du Vietnam révisait et modifiait en profondeur la Loi sur l'électricité, afin de créer la base pour la mise en œuvre de la Planification électrique VIII, M.Hue a souhaité que les entreprises américaines participent à l'achèvement du cadre juridique en la matière.

Concernant le domaine de l'économie numérique et de la transformation numérique, M. Hue a clairement indiqué que la transformation numérique fait référence à la confiance numérique, associée à la souveraineté numérique nationale dans le cyberespace et à la cybersûreté. Il a salué les nouveaux domaines de coopération mentionnés par les entreprises américaines comme les prévisions météorologiques utilisant la technologie de l'IA dans le cadre d'un partenairiat public-privé, dans un esprit de sécurité et de durabilité.

Il a aussi applaudi le domaine de la microfinance et de la coopération en matière de paiement sans espèces.

M. Hue a aussi partagé avec les entreprises américaines des informations relatives à la politique fiscale du Vietnam, au secteur de l’assurance, à l'autorisation d'experts étrangers pour travailler au Vietnam et à certaines lois vietnamiennes comme la Loi sur l'assurance maladie, la Loi sur la pharmacie (modifiée), la Loi sur l'adjudication...

Ted Osius a remercié Vuong Dinh Hue pour avoir sérieusement pris note, partagé et échangé de manière approfondie et substantielle les contenus proposés par les entreprises américaines opérationnelles au Vietnam.

Il s'agit de la troisième séance de travail entre le leader de l’organe législatif du Vietnam et l'USABC depuis le début de la 15e Assemblée nationale. - VNA/VI