Le président de l'AN reçoit le vice-président de l'Assemblée nationale du Laos

Le président de l'Assemblée nationale (AN), Tran Thanh Man, a reçu le 21 avril à Hanoï le vice-président de l'AN lao, Suvon Luongbunmi, en visite de travail au Vietnam.



En accueillant le responsable lao, Tran Thanh Man a souligné l'importance de cette visite pour le renforcement de la grande amitié et de la solidarité particulière entre les deux pays. Il a salué les résultats des entretiens entre les deux vice-présidents des deux AN vietnamien et lao, ainsi que la supervision par la délégation de l'AN lao de la construction de pôles communautaires dans les provinces de Son La et de Dien Bien au Vietnam.



Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam a félicité le Laos pour la réorganisation de son administration centrale et la création d'administrations communales afin de rationaliser la gestion administrative et de répondre aux besoins de développement du pays. Il a exprimé sa conviction que, sous la direction avisée et opportune du Parti populaire révolutionnaire lao, la supervision efficace de l'Assemblée nationale et la direction décisive du gouvernement, le Laos surmontera toutes les difficultés, réussira à mettre en œuvre la résolution du 11e Congrès national du Parti et organisera avec succès les congrès du Parti à tous les niveaux jusqu'au 12e Congrès national du Parti en 2026.



Loes de la réunion. Photo : VNA

Il s'est réjoui de la solidarité particulière et de la coopération globale florissantes entre le Vietnam et le Laos, notamment de la collaboration étroite et efficace entre les deux Assemblées nationales.



Il a demandé aux deux Assemblées nationales de poursuivre leur étroite coordination afin de suivre efficacement la mise en œuvre des accords de haut niveau, d'intensifier les échanges de délégations, de partager les informations et les expériences en matière de rationalisation de l'appareil parlementaire et des activités législatives, d'organiser des délégations conjointes de supervision et d'enquête, et d'exhorter les gouvernements, les ministères, les localités et les entreprises des deux pays à mettre en œuvre avec succès la déclaration conjointe Vietnam-Laos.



Le président a suggéré de renforcer la coopération entre les commissions des deux Assemblées nationales afin d'échanger des informations, des expériences et des expertises en matière de législation, de supervision et de prise de décisions sur les grandes questions nationales. Il a également insisté sur le renforcement de la coopération entre les localités, notamment celles frontalières.



De son côté, le vice-président de l'Assemblée nationale lao, Suvon Luongbunmi, a félicité le Vietnam pour ses réalisations importantes, affirmant sa conviction que, sous la direction du Parti communiste vietnamien, le peuple vietnamien remportera de nouveaux et plus grands succès dans le processus de Doi moi (Renouveau) et atteindra avec succès les objectifs fixés par le 13e Congrès national du Parti.



Se réjouissant du développement des relations privilégiées entre le Laos et le Vietnam, il a exprimé sa gratitude pour le soutien substantiel et efficace que le Parti, l'État et le peuple vietnamiens ont apporté au Laos tout au long de l'histoire.



Il a souligné les résultats positifs de la coopération entre les deux Assemblées nationales et a apprécié les avis de Tran Thanh Man sur la promotion d'une coopération plus étroite et plus efficace entre les deux organes législatifs.



Le responsable en visite s'est engagé à collaborer étroitement avec l'Assemblée nationale vietnamienne pour suivre la mise en œuvre des accords signés, notamment les projets d'investissement vietnamiens au Laos.



Le même jour, le vice-président de l'Assemblée nationale, Tran Quang Phuong, s'est entretenu avec son homologue lao, Suvon Luongbunmi.



Les deux parties ont échangé des informations sur la situation de leurs pays respectifs et les activités des Assemblées nationales, saluant les récents progrès des relations parlementaires, tant au sein des mécanismes de coopération bilatérale que lors des forums parlementaires régionaux et internationaux. Elles se sont engagées à renforcer la consultation et la coordination au sein des forums parlementaires multilatéraux tels que l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA) et l'Union interparlementaire (UIP).



Ils ont également partagé leurs expériences en matière d'activités parlementaires, notamment en matière de supervision de la mise en œuvre d'accords de haut niveau, notamment de projets de développement socio-économique et d'infrastructures, contribuant ainsi au maintien de la sécurité et de la stabilité dans les zones frontalières et à la promotion de la coopération interlocale entre les deux pays.



La délégation lao a également rencontré le secrétaire général de l'AN et président du bureau de l'AN, Le Quang Tung, ainsi que certains dirigeants d'agences vietnamiennes de l'AN, afin de discuter de la réorganisation et de la rationalisation de l'appareil de ces agences et d'améliorer leurs capacités et leur efficacité opérationnelle.



Du 22 au 25 avril, la délégation lao se rendra dans les provinces de Son La et de Dien Bien. - VNA/VI